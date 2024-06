Apple forklarer AI begrænsning til Pro-modeller

Det er kun iPhone 15 Pro-modellerne der får 'Apple Intelligence'. Læs mere om Apples begrundelse for begrænsning af AI-funktioner til Pro-modeller.

20 jun. 2024 kl. 09:18 Af Maria DEL:

Efter præsentationen af Apples AI-funktioner, som virksomheden kalder 'Apple Intelligence', har alle AI fans, der ejer en ældre eller ikke-Pro iPhone, været skuffede. Det er fordi Apple Intelligence kun vil være tilgængelig på iPhone 15 Pro og Pro Max. Selv den nyeste iPhone 15 vil ikke få AI-magi.

Apple-eksperter har nu reageret på denne situation. Under en diskussion på The Talk Show Live From WWDC 2024, spurgte John Gruber fra Daring Fireball Apple-eksperter om den nødvendige processorkraft til avancerede funktioner som store sprogmodeller.

John Giannandrea, leder af AI/maskinlæring, forklarede, at kørsel af disse modeller kræver betydelig regnekraft. Han tilføjede, at denne kraft kommer fra en kombination af enhedens båndbredde, størrelsen på dens Neural Engine og den generelle behandlingskapacitet. Selvom det teknisk set er muligt på ældre enheder, ville det være uacceptabelt langsomt.

Gruber spurgte også, om dette var en strategi for at sælge nye iPhones. Greg Joswiak, marketingchef, afviste det og påpegede, at Apple også kunne have begrænset funktionen til nyere iPads og Macs af samme årsag.

Craig Federighi, chef for softwareengineering, uddybede, at Apple altid stræber efter at bringe nye funktioner til ældre enheder, når det er muligt. Men den nødvendige processorkraft er ekstraordinær i dette tilfælde, hvilket gør nyere iPhones særligt velegnede til disse opgaver.

iPhone 15 Pro-modellerne nyder her godt af A17 Pro-chippen, der har en 16-core Neural Engine. Denne kraftfulde chip er op til dobbelt så hurtig som A16-chippen i standard iPhone 15 og 15 Plus og kan udføre imponerende 35 billioner operationer pr. sekund.

Craig Federighi nævnte også RAM som et andet vigtigt element for disse avancerede AI-funktioner. Interessant nok har alle enheder kompatible med 'Apple Intelligence' mindst 8 GB RAM, hvilket antyder en forbindelse mellem de to."