Apple fyrer 100 personer i deres digitale afdelinger

28 aug. 2024 kl. 10:50 Af Maria DEL:

Apple har skåret omkring 100 jobs i sin digitale services gruppe, med de største nedskæringer, der påvirker teamet ansvarlig for Apple Books appen og Apple Bookstore, rapporterede Bloomberg News.

Nedskæringerne inkluderer nogle ingeniørroller og andre services teams som dem, der driver Apple News, rapporterede nyhedsbrevet med henvisning til informerede kilder. Det var dog uklart, hvor mange medarbejdere Apple havde i sin services division.

Ifølge virksomhedens seneste årsrapport havde Apple omkring 161.000 ansatte på fuld tid pr. 30. september 2023. Apple har været i gang med en omlægning af sine teams i takt med skiftende prioriteter, herunder inden for kunstig intelligens.

Det blev tidligere rapporteret, at virksomheden har midlertidigt suspenderet arbejdet med sin næste high-end Vision-headset og lukket et projekt for at designe og udvikle sine egne smartwatch-skærme tidligere i år.

Dette sker, mens Apple har haft problemer i Kina, dets tredjestørste marked, siden sidste år, hvor salget faldt med 6,5% sidste kvartal.