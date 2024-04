Apple fyrer over 600 efter nedlukning af projekter

Apple skærer ned på to store projekter og fyrer over 600 medarbejdere i Californien. Selskabet trækker sig fra forsøg på at skabe næste generation skærme og elbiler.

5 apr. 2024 kl. 10:08 Af Maria DEL:

Apple trækker sig tilbage fra to ambitiøse projekter, hvilket har resulteret i afskedigelse af mere end 600 medarbejdere i Californien ifølge indberetninger til staten. I tirsdags indgav Apple en række meddelelser til staten om afskedigelser, der ville træde i kraft i slutningen af maj for forskellige kontorer i Santa Clara.

Bloomberg rapporterede, at en af adresserne husede et nyt displayudviklingskontor, mens de andre var til virksomhedens elbil-indsats. Afskedigelserne er sandsynligvis en underestimering af det fulde omfang af medarbejder nedskæringerne, fordi Apple havde personale på disse projekter i andre stater og lande - selvom nogle medarbejdere blev beholdt og omdirigeret til andre projekter, bemærkede Bloomberg.

I slutningen af februar meddelte Apple de 2.000 medarbejdere, der arbejdede på deres elbil-projekt, at projektet ville aftage. Noget af personalet ville blive flyttet til selskabets kunstig intelligens afdeling, et område i vækst for mange tech-virksomheder. Omkostningsforløb og lanceringforsinkelser skadede Apples elbil-projekt, der er en del af branchens bredere kamp med teknologi, lønsomhed og forbrugerinteresse.

Selskabet besluttede også at lukke deres forsøg på at lave næste generations skærme til Apple Watch internt. Dette projekt blev også hindret af omkostningsforløb og lanceringforsinkelser. Apple havde 161.000 fuldtidsansatte pr. 30. september ifølge deres årsrapport.