Apple ID bliver "Apple Account" med iOS 18

Apple ændrer navnet på Apple ID til "Apple Account" med frigivelsen af iOS 18 næste måned. Forvent ingen større ændringer end et navneskift.

23 aug. 2024 kl. 09:02 Af Maria DEL:

Apple er i færd med at lave ændringer i Apple ID, med planer om at omdøbe det til "Apple Account" med udgivelsen af iOS 18, som forventes næste måned. Apple har en lang historie med at ændre navnene på sine online tjenester.

Dets online cloud-tjenester begyndte som iTools, for derefter at blive ændret til .Mac, MobileMe og til sidst iCloud. Mens iCloud selv ikke ændrer navn, ændres kontoen, der bruges til at logge ind i iCloud. Ifølge Apple vil ændringen finde sted med udgivelsen af iOS 18 og macOS Sequoia.

Med udgivelsen af iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia og watchOS 11 bliver Apple ID omdøbt til Apple Account for at sikre en ensartet log ind-oplevelse på tværs af Apple-tjenester og enheder, og det bygger på en brugers eksisterende legitimationsoplysninger. Det ser ud til, at ændringen kun vil have en minimal effekt ud over et navneskift.