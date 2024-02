Apple Optic ID-sikkerhed

Apple introducerer Optic ID til Vision Pro headsettet. Optic ID er fremtidens sikkerhedsteknologi, der bruger irisgenkendelse til hurtig låsning af headsettet og sikker betaling via Apple Pay. Men er det en teknologi der kan finde vej til vores andre enheder?

6 feb. 2024 kl. 08:47 Af Maria DEL:

Apple har en vane med at vise ny teknologi og ikke altid ny teknologi som falder i alle smag med det samme. Det deler vandende men har en tendens til alligevel at blive accepteret standard efter noget tid. Virksomheden besluttede at skære ledningen med iPhone 7 og introducerede det trådløse øreproppesegment for at kompensere. Vi så også det store cut out gøre sin entre på iPhone-skærmen et par år senere.

Apple besluttede derefter at droppe touch ID til fordel for Face ID. Og nu omskriver virksomheden igen tilgangen til den del af deres produkter med den nye Optic ID-teknologi til sit Vision Pro headset. Før du får nogen ideer, erstatter Apple ikke Face ID med den nye teknologi, og det ser ud til, at den nye sikkerhedsfunktion kommer til kun at blive brugt i headset-kategorien et godt stykke tid endnu.

Så hvad er Optic ID, hvordan fungerer det, og hvad mere har du brug for at vide?

"På samme måde som Touch ID revolutionerede godkendelse ved hjælp af et fingeraftryk og Face ID revolutionerede godkendelse ved hjælp af ansigtsgenkendelse, revolutionerer Optic ID godkendelse ved hjælp af iriserkendelse," nævnte Apple i sit indlæg om Optic ID. Som navnet antyder, handler Optic ID om irisscanning, som er helt forskellig fra dit ansigt, der bliver scannet via Face ID. Irisscanning er ikke et nyt koncept og det har også længe været en favorit i film og TV.

Apple hævder, at Optic ID er i stand til at godkende de unikke ID'er af din iris, hvilket giver hurtig oplåsning af Vision Pro-headsettet. Optic ID er også der for sikkert at hjælpe dig med at foretage betalinger via Apple Pay, logge ind på tredjepartsapps og skjule personlige data bag et lag af sikkerhed. Alle de apps, der har brugt Face ID og Touch ID på andre Apple-enheder, vil være kompatible med Optic ID fra dag et.

Nu, hvor du ved, hvad Optic ID er, er det tid til at forstå den teknologi, der gør det muligt. Funktionen scanner begge øjne for den unikke irissignatur, og den opdaterer dataene baseret på de detaljer, der er angivet for hver succesfuld godkendelse. Teknologien bruger avanceret hardware og software til at hjælpe med at genkende din iris. Med enkle ord har Apple udstyret headsettet med et højsporingssystem af LED'er og infrarøde kameraer.

Apple siger, at kameraerne og LED belyser øjet for at hjælpe Vision Pro-headsettet med at genkende irisen til godkendelse. "Denne iris billededata sendes til og behandles på Secure Enclave og en del af Apple M2-chips neurale motor, der er beskyttet inde i Secure Enclave, hvor den omdannes til en matematisk repræsentation til tilmelding. Når du godkender med Optic ID, bruger godkendelsesforsøget den samme proces til at sammenligne din iris med de tilmeldte biometriske data for at bestemme, om der er et match," forklarer Apple teknikken bag funktionen. Og ja, Apple forsikrer, at alle biometriske data er krypteret, og virksomheden sikkerhedskopierer dem ikke til iCloud eller andre steder.

Da teknologien lige nu kræver et kamera meget tæt på øjet for at kunne virke, så ser det ikke ud til at vi skal forvente det finder vej til ret meget andet end headset kategorien. Her er ansigtsgenkendelse simpelthen mere praktisk og pris effektivt.