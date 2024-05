Apple iPhone SE

Apples næste "budget" iPhone, iPhone SE 4, forventes lanceret i foråret 2025. Den nye model vil sandsynligvis komme med flere opgraderinger, herunder Face ID, en 6,1-tommer OLED-skærm og USB-C-port.

23 may. 2024 kl. 08:45 Af Maria DEL:

Der er altid stor spænding omkring Apples næste iPhones, og i år er ingen undtagelse med iPhone 16 og 16 Pro. Men der er også betydelig interesse omkring Apples fjerde generation af iPhone SE.

Her er, hvad vi ved indtil videre om iPhone SE 4, herunder udgivelsesdato, forventet pris og centrale designfunktioner:

Udgivelsesdato:

Ifølge de nyeste rygter vil iPhone SE 4 blive lanceret i foråret 2025. Dette er i tråd med tidligere SE-modellers lanceringstidspunkter, som traditionelt er blevet præsenteret separat fra de øvrige iPhone-modeller. Vi forventer, at Apple vil annoncere enheden i marts eller april, sandsynligvis via en pressemeddelelse, medmindre der er andre produkter, der også skal præsenteres på samme tid.

Forventet pris:

Prisen er endnu ikke bekræftet, men en lækage på X (tidligere Twitter) hævder, at SE 4 vil matche den nuværende models pris på $429 eller måske være op til 10% dyrere. Apple ønsker at holde prisen under $500, hvilket giver mening, da iPhone 14 sandsynligvis vil falde til $599 eller mindre i efteråret.

Design og funktioner:

Den største nyhed om iPhone SE 4 er dens design. SE 3 var baseret på iPhone 8 fra 2017, hvilket gjorde den forældet med sin 4,7-tommers LCD-skærm med tykke kanter og en hjemmeknap. SE 4 forventes at blive designet efter iPhone 14, hvilket betyder, at den endelig vil adoptere Face ID og en fuld-touchskærm-interface. Den vil sandsynligvis have en 6,1-tommers OLED-skærm, der tilbyder bedre farver, kontrast og lysstyrke.

En anden mulig ny funktion er en Action-knap, som debuterede på Apple Watch Ultra og derefter kom til iPhone 15 Pro og Pro Max. Apple ønsker sandsynligvis at holde styringsoptionerne konsistente på tværs af sine enheder.

SE 4 vil også skifte fra Lightning til USB-C, i overensstemmelse med europæiske regler og bestemmelser. For at holde omkostningerne nede kan Apple vælge at bruge en langsom USB 2.0-forbindelse, som den findes i standard iPhone 15.

Ydeevne og lagerplads: Kernen i SE-serien har altid været at tilbyde Apples nyeste processorer uden at betale for mange ekstratilbehør. SE 4 kan enten få en A17-chip, som i øjeblikket findes i iPhone 15 Pro og Pro Max, eller en A18-chip, hvis alle modeller af iPhone 16 får denne chip. Standardlagerpladsen forventes at blive øget til 128GB, da de nuværende 64GB i SE 3 ikke længere er tilstrækkelige med den stigende størrelse af apps og iOS.

Vi vil fortsat opdatere denne artikel med nye oplysninger om tilgængelig RAM, farveindstillinger og trådløs teknologi, når de bliver tilgængelige.

* Alle billederne kun er illustrative.