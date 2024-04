Apple jobs i Indien stiger 300%

Apple forventes at skabe en omfattende leverandør økosystem i Indien, ansætte mange nye folk direkte i de næste tre år og fremstå som potentiel R&D hub.

11 apr. 2024 kl. 09:48 Af Maria DEL:

Eksperter er af den opfattelse, at når Indien bliver et vigtigt marked både for eksport og salg af Apple-produkter, vil det udløse et levende leverandørøkosystem. Desuden kan det også blive et potentiel R&D-hub for software-til-silicon design. Apple's økosystem af komponentproducenter og leverandører kunne samlet beskæftige omkring 500.000 mennesker i Indien direkte i de næste tre år - en markant stigning - da Apple flytter mindst halvdelen af sin eksisterende forsyningskæde fra Kina til Indien, fortalte højtstående embedsmænd til kilder hos Economic Times i Indien.

Apple søger at øge uafhængigheden af Kina, sigter også mod at øge den indiske værditilvækst fra sine leverandører i overensstemmelse med den tilgang, det har adopteret i Kina, tilføjede de. "I Kina har (Apple) den højeste indenlandske værditilvækst i verden, som er 28%. Værditilvæksten (i Indien i øjeblikket) er omkring 11-12% og forventes at stige til mellem 15% og 18%", sagde en person, der blev citeret. "Det, (Apple) gør i dag (i Indien), vil blive praktisk talt fem eller seks gange større."

Eksperter er af den opfattelse, at når Indien bliver et vigtigt marked både for eksport og salg af Apple-produkter, vil det potentielt afføde er omfattende leverandørøkosystem. Desuden kan det også blive et potentiel R&D-hub for software-til-silicon design. "Den nuværende indiske værditilvækst, som er en bidrag til dollarværdien af de samlede produktions- og designomkostninger i en iPhone produceret i Indien, udgør 14% sammenlignet med 41% i Kina", sagde Neil Shah, vicepræsident hos Counterpoint Research. "Med de rette investeringer og udvidelser har Apple potentialet til at øge det til over 20% i de næste tre til fem år", tilføjede han.

Sidste uge rapporterede ET, at Apple er blevet landets største skaber af uuddannede job med 150.000 job skabt på tværs af telefonproducentens leverandørnetværk, siden starten af en produktionsbaseret incitamentsordning for smartphones blev lanceret i august 2021. Derudover anslås det, at omkring 300.000 mennesker er beskæftiget indirekte.

Apples leverandører i Indien, der rangerer som de største jobskabere, inkluderer Tata Electronics, der fremstiller kabinetter til iPhones på dets facilitet i Hosur, Salcomp Technologies, der producerer kabinetter og strømadaptere, samt Foxlink og Sunwoda, der fremstiller kabler og batterier til iPhones. Derudover er der blevet skabt flere tusinde nye job af Avary Technologies, CCL Industries og Flex, der er leverandører af iPhone underenheder og komponenter.

Nylige rapporter har antydet, at iPhone-producenten forventer at producere 50 millioner enheder årligt fra Indien inden 2030, hvilket svarer til næsten en fjerdedel af hele sin iPhone-produktion. I øjeblikket estimeres det, at enheder baseret i Indien leverer omkring 7% af alle de solgte iPhones globalt.