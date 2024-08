Apple kan opkræve $20 for AI-funktioner, siger analytikere

AI-investeringer er dyre, og Apple ønsker at videregive omkostningerne. Med Apple One-abonnementsmodellen kan Apple introducere premium AI-funktioner. Dette kunne låse kunder fast i deres økosystem.

8 aug. 2024 kl. 10:35 Af Maria DEL:

Investeringen i kunstig intelligens (AI) er ikke billig, og Apple kan være ude efter at overføre denne omkostning til deres brugere, ifølge Neil Shah, partner hos Counterpoint Research.

"Software og tjenester gør det mere indbringende for Apple at opkræve disse omkostninger gennem Apple One-abonnementsmodellen," fortalte Shah CNBC i et interview sidste uge. Apple One koster $19,95 om måneden og giver brugerne adgang til forskellige Apple-tjenester, herunder Apple Music. Shah sagde, at Apple kunne opkræve mellem $10 og $20 for Apple Intelligence, potentielt som en del af Apple One, for mere avancerede AI-funktioner.

Apples tjenestedivision indtjente $24,2 milliarder i juni-kvartalet, hvilket gør det unikt, da mange andre hardwarefirmaer ikke har formået at monetarisere deres software.

"Apple er en af de få firmaer inden for forbundne enheder, der med succes har monetariseret de værdiforøgende tjenester, de tilbyder," sagde Ben Wood, forskningschef hos CCS Insight, til CNBC i denne uge. "På denne baggrund kan det ikke udelukkes, at Apple kan vælge at opkræve betaling for mere avancerede funktioner inden for deres Apple Intelligence-tilbud."

Wood tilføjede, at Apple Intelligence kunne give den amerikanske gigant mulighed for at lancere en pakket abonnementstjeneste med forskellige tjenester under én pris. "Men Apple vil også være tilbageholdende med at udvande indtægterne fra individuelle produktabonnementer," sagde han. Det er ikke usædvanligt for teknologivirksomheder at opkræve for deres AI-tilbud. OpenAI har f.eks. en abonnementsafgift for mere avancerede ChatGPT-funktioner, og Microsoft opkræver betaling for dets AI Copilot-værktøj.

Ifølge Shah giver AI Apple en chance for at yderligere binde deres allerede loyale kundebase. Apple Intelligence vil lære af en brugers adfærd og blive mere personlig. "Det smukke ved AI er, at jo mere du bruger det, desto mere lærer det om dig, og du bliver mere og mere bundet til modellen, fordi du ikke kan tage din egen model fra Apple til Android," sagde Shah. "Det er her, du begynder at bruge det mere og mere, og du vænner dig mere og mere til det, og det er her, Apple kan monetarisere.