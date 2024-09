Apple kan tvinges til at åbne Siri

Ny lovgivning kan snart gøre dine favoritapps og enheder mere integrerede med Apples iOS end nogensinde før - i hvert fald hvis du er i EU.

20 sep. 2024 kl. 10:27 Af Maria DEL:

De nye EU-regler, der er designet til at sikre fair og åbne platforme, har allerede haft stor indflydelse på Apple på flere væsentlige områder. Især bliver Apple nu tvunget til at tillade tredjeparts app-butikker på sine iOS-enheder, ligesom iPhone, der konkurrerer med dens egen officielle App Store.

Nu er EU-regeringen dog gået et skridt videre. Den har nemlig indledt sin første proces for at hjælpe Apple med at overholde dets interoperabilitetsforpligtelser, der håndhæves under Digital Markets Act (DMA). Procesførelsen består af to konkrete procesdele. Den ene vedrører, hvordan iOS-enheder fungerer sammen med andre forbundne enheder såsom Wearables.Den anden handler om kompatibilitet med iOS-enheder og tredjepartsudvikleres produkter.

"I dag er første gang, vi bruger vores specifikationsprocedurer under DMA til at guide Apple mod effektiv overholdelse af dets interoperabilitetsforpligtelser gennem konstruktiv dialog", udtalte EU-Kommissionens konkurrencekommissær Margrethe Vestager i en erklæring.

"Vi har fokus på at sikre retfærdige og åbne digitale markeder. Effektiv interoperabilitet, for eksempel med smartphones og deres operativsystemer, spiller en vigtig rolle i dette. "Denne proces vil give klarhed for udviklere, tredjeparter og Apple", fortsatte Vestager. "Vi vil fortsætte vores dialog med Apple og konsultere tredjeparter for at sikre, at de foreslåede foranstaltninger fungerer i praksis og opfylder virksomhedernes behov."

DMA er en EU-forordning, der har til formål at sikre, at store teknologivirksomheder leverer åbne og fair platforme, for at fremme konkurrencen på markedet. Ifølge Kommissionens seneste foranstaltninger, overtræder Apple DMA på to væsentlige områder.

"Første proces vedrører 'iOS-forbindelsesfunktioner og -funktionaliteter, der primært bliver brugt for og af forbundne enheder'", står der. Disse enheder beskrives som i hovedsagen Wearables, såsom smartwatches, hovedtelefoner og virtual reality headset. Generaldirektoratet ønsker, at Apple skal være mere åben med interoperabiliteten mellem iOS-enheder, såsom iPhone, og ikke-Apple Wearables.

Kommissionen nævner specifikt, at iOS-funktionaliteter som notifikationer, enhedsparring og forbindelse med disse tredjepartsenheder skal forbedres af Apple.

Anden proces tager sigte på interoperabilitetsanmodninger fra tredjepartsudviklere på iOS og iPadOS. Ifølge Kommissionen skal anmodningsprocessen være 'gennemsigtig, rettidig og fair'. Det ser ud til, at EU ønsker, at Apple skal give mere udvikleradgang til app-udviklere, der ønsker at integrere iOS-funktioner som Siri og Apple Pay i deres software. I dag er tredjepartsudvikleradgang til nogle af disse funktioner enten meget begrænset eller helt begrænset.

Ifølge DMA har Apple seks måneder til at håndtere disse spørgsmål fra den europæiske Kommission. Hvis virksomheden ikke efterkommer kravene, kan EU idømme Apple en bøde på op til 10% af dens årlige globale omsætning.