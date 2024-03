Apple lancerer iOS 13.5.1 - Farvel til jailbreak

Apple frigiver iOS 13.5.1 for at rette sikkerhedsfejl. Beskytter mod mulige trusler, inkluderer også nye versioner til watchOS, iPadOS, tvOS og HomePod.

7 mar. 2024 kl. 09:38 Af Maria DEL:

For et par uger siden udgav Apple en ny version af iOS til offentligheden kendt som 13.5, og som blev navngivet af nogle som "coronavirus opdateringen." Denne opdatering bragte med sig en række forbedringer og nye funktioner, der blandt andet tillader sundhedsmyndigheder at have meget mere effektiv kontrol over mulige COVID-19 infektioner takket være den nye API for kontaktsporing udviklet af Apple og Google. Men i skyndingen, blev det klart, at nogle løse ender blev efterladt.

Samtidig med at de frigav denne opdatering til brugerne, havde iPhone communitiet allerede "jailbreaket" alle enheder, der er kompatible med det. En iOS kernel sikkerhedssårbarhed tillod alle enheder at få adgang til dette ekstra niveau, selv med den nyeste version af systemet. Og af denne grund har Apple hurtigt lanceret iOS 13.5.1, der løser denne sårbarhed og forhindrer det i at være muligt at bruge denne jailbreak metode.

Hvad angår resten af ændringerne i denne opdatering, burde ingen af dem være mærkbare. Da dette er en fejlrettelsesopdatering, bør vi ikke forvente store forbedringer eller udviklinger. I faktum, indikerer changelog kun, at dette er en større sikkerhedsopdatering. Og naturligvis, anbefales det at installere den på alle vores enheder, for at holde dem beskyttet mod mulige trusler.

Sammen med iOS 13.5.1 opdateringen, har Apple også udgivet nye versioner til watchOS, iPadOS, tvOS, samt til HomePod. Og ligesom i tilfældet med iOS, er de opdateringer dedikeret til at rette fejl og levere sikkerhedsforbedringer.