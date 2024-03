Apple med OS opdatering til flere enheder

Efter lanceringen af iOS 17.4 og iPadOS 17.4, ruller Apple nu flere softwareopdateringer ud: watchOS 10.4, macOS Sonoma 14.4, tvOS 17.4, visionOS 1.1 og HomePod Software 17.4.

8 mar. 2024 kl. 07:58 Af Maria DEL:

Efter frigivelsen af iOS 17.4 og iPadOS 17.4 tidligere på ugen med vidtrækkende konsekvenser, har Apple lige lanceret en hel række af yderligere softwareopdateringer. Disse opdateringer inkluderer watchOS 10.4, macOS Sonoma 14.4, tvOS 17.4, visionOS 1.1 og HomePod Software 17.4. Som med iOS 17.4 og iPadOS 17.4, reagerer Apple også på de nye EU-regler for digitale markeder i macOS Sonoma 14.4.

Ifølge ændringsloggen kan brugere i EU nu bruge alternative betalingsmuligheder for apps i App Store. Denne mulighed skal dog understøttes af udviklingsteamet. Derudover introducerer macOS Sonoma 14.4 nye emojis via emoji-tastaturet (svampe, fugl Føniks, lime, kædebrud og rystende hoveder), samt 18 person- og krops-emojis i den modsatte retning. Opdateringen afrundes med en række bug fixes og optimeringer.

Apple Watches vil også modtage en række nye funktioner, forbedringer og bug fixes via watchOS 10.4. For eksempel tillader indstillingen "Tryk for at vise besked" nu, at beskeder kan udvides med et dobbelt tryk. Når du bruger Apple Pay med funktionen "Bekræft med Assistive Touch", skal der nu indtastes en kode for større sikkerhed. Dobbelt tryk på sideknappen understøttes ikke. Opdateringen retter også problemer med forkerte berøringer på skærmen samt dem, der forhindrede kontakter i at synkronisere korrekt med Apple Watch.

Apple leverer også en opdatering til HomePods. Den nye HomePod Software 17.4 gør det muligt for Siri at lære brugerens foretrukne medietjeneste, hvilket betyder, at det ikke længere er nødvendigt at indstille en tredjepartsapp som standard eller at angive appens navn.

TvOS 17.4 til Apple TV er også nyt, men det ser ikke ud til at have nogen store nyheder. Kun bug fixes og små forbedringer. Denne strøm af opdateringer afrundes af visionOS 1.1 for Apple Vision Pro, som endnu ikke er tilgængelig uden for USA. Ifølge ændringsloggen vil Apples mixed reality headset få MDM-funktioner, der muliggør distribution, enhedskonfiguration og -styring for virksomheder, personforbedringer, muligheden for at slette systemapps fra Hjem-visningen, såvel som andre funktioner, bug fixes og sikkerhedsopdateringer."