Apple overtræder ifølge EU de nye DMA-regler

EU's Margrethe Vestager udfordrer Apples styringspolitikker, der skaber hindringer for appudviklere. Hun mener, at Apples vilkår overtræder Digital Markets Act.

25 jun. 2024 kl. 09:52 Af Maria DEL:

Margrethe Vestager, der leder konkurrencepolitikken i Europa, sagde deres foreløbige holdning er, at Apple ikke fuldt ud tillader styring. "Styring er afgørende for at sikre, at app-udviklere er mindre afhængige af gatekeepers 'app-butikker, og for at forbrugerne kan være opmærksomme på bedre tilbud," sagde hun i en erklæring.

EU-regulatorerne sagde, at de er bekymrede, da Apples nye forretningsmodel gør det for svært for app-udviklere at fungere som alternative markedspladser og nå deres slutbrugere på iOS.

"Vi vil undersøge Apples nye forretningsmodel - de kommercielle vilkår Apple pålægger app-udviklere, der ønsker at nå slutbrugere på iOS-platformen," sagde regulatorerne. Regulatorerne sagde også, at de har vedtaget deres første foreløbige resultater i en sag om manglende overholdelse.

"Og det er igen om Apple. Om de mange måder, hvorpå deres nye vilkår ikke opfylder DMA-kravene vedrørende styring af brugere til muligheder uden for Apple App Store. Som de er nu, mener vi, at disse nye vilkår ikke tillader app-udviklere at kommunikere frit med deres slutbrugere og indgå kontrakter med dem," tilføjede de.