Apple overvejer Googles Gemini til iPhone AI

Apple overvejer at integrere Googles Gemini AI i iPhone. Partnerskabet kan udvide Googles AI-tjenester til over 2 mia. aktive Apple-enheder og styrke Apples AI-udrulning.

19 mar. 2024 kl. 11:36 Af Maria DEL:

Ifølge en rapport fra Bloomberg News er Apple i gang med forhandlinger om at indbygge Googles Gemini kunstige intelligensmotor i iPhone. De citerer kilder, der er bekendt med situationen. Forhandlingerne drejer sig i følge rapporten om at licensere Gemini til nogle nye funktioner, der kommer til iPhone-softwaren senere på året.

Vilkårene for en AI-aftale eller hvordan den ville blive implementeret, ikke er blevet besluttet. Alphabet-aktier steg over 6 procent i tidlig amerikansk handel, mens Apple steg 2,5 procent. Det er usandsynligt, at en aftale vil blive annonceret før juni, når Apple planlægger at afholde sin årlige udviklerkonference.

Ifølge rapporten har iPhone-producenten også for nylig haft samtaler med OpenAI, skaberne af ChatGPT, om at bruge deres model. En potentiel aftale mellem de to firmaer kunne hjælpe Google med at udvide brugen af sine AI-tjenester til over 2 mia. aktive Apple-enheder. Dette ville styrke søgegigantens bestræbelser på at indhente OpenAI.

Desuden kunne det hjælpe med at mildne investorers bekymringer om den langsomme udrulning af AI-apps fra Apple, der har mistet titlen som verdens mest værdifulde firma efter en 10-procent nedgang i aktierne i år. Apple og Google har et partnerskab, der gør Google til den standard-søgemaskine i Apples Safari-webbrowser. Et samarbejde omkring AI kan hjælpe Googles enhed med at navigere frygten for, at tjenester som ChatGPT kan true deres søgedominans.

En sådan aftale kan dog også tiltrække skarpere undersøgelse fra amerikanske reguleringsmyndigheder, der har sagsøgt Google under påstand om, at de ulovligt har hæmmet konkurrencen ved at betale milliarder af dollars til Apple for at opretholde deres monopol i søgning.

"Denne strategiske partnerskab er et manglede stykke i Apple's AI-strategi og kombinerer kræfter med Google omkring Gemini for at drive nogle af de AI-funktioner, Apple bringer til markedet," sagde Daniel Ives, en analytiker hos Wedbush. "Det er en stor sejr for Google at komme ind på Apple-økosystemet og få adgang til Cupertinos gyldne installerede base med klart en stor licensafgift knyttet til dette," tilføjede han med henvisning til Apples hovedkvarter i Californien.

I januar indgik Google et samarbejde med Apples rival Samsung for at implementere deres GenAI-teknologi i det sydkoreanske firmas Galaxy S24-serie af smartphones. Apples CEO Tim Cook sagde sidste måned, at virksomheden investerede "betydeligt" i generativ AI og ville afsløre mere om deres planer for at bruge teknologien senere på året.

Ifølge Bloomberg-rapporten planlægger Apple at bruge deres egne AI-modeller til nogle nye funktioner i den kommende iOS 18, men søger en partner til at drive GenAI-funktioner, herunder funktioner til at oprette billeder og skrive essays baseret på simple prompts.