Apple overvejer udskiftelige batterier til iOS-enheder

Apple arbejder på en bæredygtig løsning med batterier, der kan udskiftes mellem enheder. Hvor langt arbejdet er og om det reelt ender med at blive et produkt vi rent faktisk at kunne købe er stadig meget uklart.

22 apr. 2024 kl. 09:25 Af Maria DEL:

Som svar på efterspørgslen efter mere bæredygtige teknologiløsninger har Apple nyligt indsendt et patent for udskiftelige batterier, der kan bruges på tværs af forskellige iOS-enheder. Hvis denne idé bliver til virkelighed, kan det være et solidt skridt mod en mere modulær, bæredygtig fremtid.

Det er dog vigtigt at bemærke, at dette kun er en patentansøgning og ikke en bevilget patent. Ikke desto mindre indsender Apple tusindvis af ansøgninger hvert år, ifølge statistikker fra Insights. Idéen om udskiftelige batterier til skærme og andre enheder er en nobel idé. Men hvor ofte har du tænkt på at bruge batteriet i din MacBook Air til at oplade din iPad?

Desværre nævner patentansøgningen ikke noget om udskiftelige hovedtelefoner og øretelefoner. Og det er netop det Apple-produkt, der har mest brug for en længere levetid. Udskiftelige batterier er ikke et nyt koncept. Faktisk gav Apple os muligheden for udskiftelige batterier i 2009 med Apple MacBook. Men sidenhen har ingen iPhones eller AirPods haft denne mulighed.

Hvor lang tid et par AirPods holder, varierer afhængigt af flere faktorer, såsom hvor ofte de bruges, og hvordan de oplades. Men alle batterier vil uundgåeligt forværres over tid. Derudover mister batterierne i øretelefonerne opladning over tid, selv når de ikke bruges.