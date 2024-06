Apple planlægger tyndere iPhone, MacBook og Watch

Apple arbejder på at skabe deres tyndeste produkter nogensinde, inklusiv en slankere Macbook Pro, Apple Watch og iPhone.

17 jun. 2024 kl. 06:00 Af Maria DEL:

Ifølge Mark Gurman fra 's har Apple's mission om at skabe det tyndeste produkt nogensinde ikke stoppet ved iPad Pro. Virksomheden har også planer om en tyndere Macbook Pro, Apple Watch og, som også blev rapporteret sidste måned, iPhone. Ifølge Gurman er Apple på nippet til at indføre "en ny klasse af Apple-enheder, der skulle være de tyndeste og letteste produkter i deres kategorier på tværs af hele tech-industrien."

Dette føjer yderligere brændstof til de tidligere iPhone-rygter. Gurman siger, at han også er blevet fortalt, at den tyndere iPhone kan komme allerede i 2025 med introduktionen af iPhone 17. Der er endnu ingen tidslinje for resten af produkterne nævnt i rapporten. Den kommende tynde iPhone forventes at være dyrere end den nuværende iPhone Pro Max og have en skærmstørrelse et sted mellem Pro Max og den standard iPhone.