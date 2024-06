Apple prioriterer brugerens privatliv med iOS 18

Private Cloud Compute beskytter brugerens privatliv. WWDC 2024 introducerede AI-funktioner i sine enheder med fokus på at værne om brugernes private oplysninger.

11 jun. 2024 kl. 09:51 Af Maria DEL:

Apple er officielt en del af AI-kapløbet nu. Under WWDC 2024 annoncerede Apple deres intentioner med AI, som de har kaldt Apple Intelligence. Tech-giganten hævder, at Apple Intelligence vil være i stand til at forstå komplekse kommandoer som f.eks. at vise billeder af en bestemt person fra en bestemt dag.

Men som vi tidligere har set med AI så stiger bekymringerne for brugernes privatliv jo mere avanceret teknologien bliver. For at imødekomme disse problemer, har Apple også adresseret privatlivet for Apple Intelligence-funktionerne. Apple er længe kendt for at fokusere på brugerens privatliv og for at forsikre sine loyale kunder om, at de nye softwareopdateringer ikke vil trænge dybt ind i deres personlige liv.

Under begivenheden introducerede Apple en måde, der sikrer, at iPhone ikke vil overvåge brugerne med Apple Intelligence, kaldet Private Cloud Compute. Ifølge tech-giganten er Apple Intelligence designet til at beskytte brugerens privatliv i hvert trin. Det er integreret i kernen af iPhone, iPad og Mac gennem on-device processing.

Så det er klar over dine personlige oplysninger uden at indsamle dine personlige oplysninger. Og med Private Cloud Compute kan Apple Intelligence trække på større serverbaserede modeller, der kører på Apple Silicon, for at håndtere mere komplekse forespørgsler, mens det beskytter dit privatliv. Desuden forklarede analytikeren Max Weinbach, at alt, der kører lokalt eller på Apple's sikre sky, er en Apple-model, ikke OpenAI.

Apple hævder, at brugerne vil have fuld kontrol over, hvem der kan få adgang til de data, de deler med teknologien, eller hvor de er lagret. Apple siger, at når du laver en anmodning eller en kommando, vil Apple Intelligence først analysere, om den kan behandles on-device, eller om den skal tages til skyen. Disse opgaver vil blive håndteret af det, virksomheden kalder en "privat sky", der er beregnet til at beskytte deres persondata.

Craig Federighi, Senior Vice President for Software Engineering hos Apple, forklarede, at for at beskytte brugernes privatliv, er anmodningerne til Apple-serverne faktisk anonymiseret, så IP-adressen er maskeret. Derefter forbinder den til en server, der ikke har permanent opbevaring og ikke kan logge. Men, vigtigst af alt, kører den private sky software, hvor billedet offentliggøres, der giver sikkerhedsforskere mulighed foretage en revision. Sikkerhedsgennemgangen af de private skycompute-servere betyder, at en iPhone, for eksempel, kun vil stole på den software, der er offentliggjort.

Hvis den ikke er blevet revideret og verificeret, vil forbindelsen ikke blive fuldført. Selv de mindste opdateringer til serversoftwaren skal revideres. Klarheden i tankegangen med, hvordan Apple Intelligence er struktureret, er tydelig.

"Vi mener, at den rigtige tilgang til dette er at have en række forskellige modeller og størrelser til forskellige anvendelsesområder. Og selvfølgelig har vi lagt meget tid og kræfter på den 3 milliarder parametermodel, der vil køre på din iPhone, og den er en af de mest kapable modeller i dag," forklarer John Giannandrea, der er Senior Vice President for Machine Learning og AI-strategi hos Apple.