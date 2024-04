Apple producerer nu 1 ud af 7 iPhones i Indien

Apple øger sin iPhone-produktion i Indien for at mindske afhængigheden af Kina. 14% af flagship-enhederne er nu produceret i Indien, ifølge Bloomberg News.

10 apr. 2024 kl. 10:07 Af Maria DEL:

Apple har markant øget sin iPhone-produktion i Indien og samlet iPhones til en værdi af imponerende $14 milliarder i regnskabsåret 2024, ifølge Bloomberg News. Rapporten indikerer, at Apple nu fremstiller cirka 14% af sine flagskibsenheder i Indien, hvilket svarer til cirka 1 ud af 7 iPhones, ifølge kilder med indsigt i forretningen.

De to store taiwanske producenter, Foxconn og Pegatron, har spillet en vigtig rolle i at øge Apples produktionsoutput i Indien. Foxconn samlede næsten 67% af de i Indien fremstillede iPhones, mens Pegatron Corp bidrog med omkring 17%, ifølge Bloomberg. Den resterende del af de i Indien fremstillede iPhones blev produceret på Wistron Corps anlæg i Karnataka, som blev overtaget af Tata Group sidste år.

Apples indsats for at øge iPhone-produktionen i Indien kommer, mens den teknologiske gigant søger at diversificere sin forsyningskæde ud over Kina midt i voksende geopolitiske spændinger mellem Beijing og Washington. Selvom Kina stadig er det største nav i verden for iPhone-produktion, udvider Apple strategisk sin produktionsbase for at reducere afhængigheden af en enkelt placering.

I en nylig udvikling, rapporteret af nyhedsbureauet Reuters, er Pegatron angiveligt i avancerede drøftelser om at overføre kontrollen over sin eneste iPhone-produktionsfacilitet, der ligger nær Chennai i Tamil Nadu, til Tata Group. Derudover er Tata Group ved at opføre en anden fabrik i Hosur, Tamil Nadu, hvor Pegatron forventes at blive medejer i joint venture-selskabet.