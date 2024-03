Apple sagsøgt af den Amerikanske stat

USA's justitsministerium og 15 stater sagsøger Apple, beskylder dem for at monopolisere smartphone-markedet og drive priserne op. De hævder, at Apple's forretningsmodel skader mindre konkurrenter og forbrugere.

22 mar. 2024 kl. 11:28 Af Maria DEL:

Helt som forventet tidligere på ugen lagde det amerikanske Justitsministerium og 15 stater sag an mod Apple torsdag d. 21. marts, da regeringen intensiverer sin indsats mod de store teknologivirksomheder. Anklagerne går ud på, at iPhone-producenten har monopoliseret smartphonemarkedet, skadet mindre konkurrenter og drevet priserne i vejret. Justitsministeriet hævder, at Apple opkræver op til $1.599 for en iPhone og opnår større overskud end nogen andre i branchen.

Embedsmænd sagde også, at Apple opkræver forskellige forretningspartnere - fra softwareudviklere til kreditkortselskaber og endda konkurrenter som Google - i hemmelighed på måder, der i sidste ende hæver priserne for forbrugerne og øger Apples overskud. Apple's forretningsmodel har siden dets tid som en marginal spiller på markedet for personlige computere været baseret på at opkræve brugerne en præmie for teknologiprodukter, hvor firmaet i vid udstrækning dikterer alle detaljer om, hvordan enheden fungerer og kan bruges.

Justitsministeriet ønsker at bryde denne forretningsmodel ved at tvinge Apple, som har en markedsværdi på mere end $2,7 billioner, til at tilbyde brugerne flere valgmuligheder for, hvordan apps kan trække på den hardware, som Apple designer. Apple afviste anklagerne fra regeringen og sagde, "Denne retssag truer vores virksomhed og de principper, der adskiller Apple-produkter i stærkt konkurrencedygtige markeder. Hvis den lykkes, vil det hæmme vores evne til at skabe den slags teknologi, folk forventer fra Apple - hvor hardware, software og tjenester krydser hinanden."

Apple's aktier faldt 4,1% til $171,37 ved afslutningen af handelsdagen torsdag. Præsident Biden's assistent pressetalsmand Michael Kikukawa sagde: "Præsident Biden bakker stærkt op om retfærdig og effektiv håndhævelse af antitrustlovene."

Apple, som i år har tilføjet næsten $942 milliarder eller 46% til sin markedsværdi, hævder, at de nu er værdsat til over $3 billioner. Kun 6 lande - USA, Kina, Japan, Tyskland, UK og Indien - har et bruttonationalprodukt, der er større end Apples samlede markedsværdi. Apples aktier steg yderligere, efter de rapporterede højere end forventet indtjening og profit i marts kvartal.