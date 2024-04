Apple stopper produktionen af FineWoven tilbehør

Apple stopper produktionen af FineWoven iPhone-covers og Apple Watch-bånd. Fremtiden ser ud til at byde på alternative miljøvenlige materialer.

26 apr. 2024 kl. 10:32 Af Maria DEL:

Apple's relationer med FineWoven synes at være flosset. Apple har angiveligt afsluttet produktionen af den forholdsvis nye linje af iPhone-etuier og Apple Watch-remme, der blev lanceret sidste efterår. Produkterne blev positioneret som bæredygtige alternativer til lædertilbehør.

Desværre, mens de blev rost for deres æstetik, blev materialet mødt med klager over holdbarhedsproblemer som værende meget modtagelige for pletter og modtagelighed overfor ridser.

Oplysningerne kommer fra den berømte Apple lækker Kosutami, der tilføjer, at virksomheden vil "flytte til et andet materiale" der ikke er læder for at erstatte den kortvarige FineWoven. Lavet af 68% forbruger genbrugspolyester praler materialet med et mikro-twill design med en blød og luksuriøs rigtig læder lignende følelse.

Dets introduktion tjente endda Apple anerkendelse som PETA's 'Company of the Year' i 2023 for sin forpligtelse til at reducere dyreprodukter. Mens Apple ikke officielt har bekræftet nyheden, kommer rapporterne midt i utilfredshed fra brugere med FineWovens praktiske anvendelse.

Mange påpegede materialets tilbøjelighed til at tiltrække snavs og stillede spørgsmål ved dets holdbarhed, især med tanke på dets prispunkt, som er på niveau med mærkets premium lædermuligheder.

Sidste måned tilføjede Amazon en "hyppigt returneret" advarselsmærkat til serien, hvilket tyder på en generel skuffelse over tilbehøret. Apples nylige forårsproduktopdatering så også en mangel på nye FineWoven farveindstillinger, der antyder en potentiel ændring væk fra materialet. Når vi ser fremad, bør Apple, med sit miljøfokus, udforske alternative miljøbevidste materialer til sine fremtidige tilbehørslinjer.