Apple takker svindler på trods af tab

Apple blev offer for en svindler fra San Francisco, der kostede tech-giganten over 2,5 millioner dollars i gavekort og elektronik. Trods hans bedrageriske handlinger takkede firmaet ham for hans "hjælp".

8 feb. 2024 kl. 10:53 Af Maria DEL:

Apple, en af verdens mest indflydelsesrige tech-giganter, har ufrivilligt fundet sig selv som offer for en svindelplan udtænkt af en mand fra San Francisco. Dette kostede firmaet mere end US$2,5 millioner i form af gavekort og elektronik. Selv med hans bedrageriske handlinger, fandt Apple det passende at takke Noah Roskin-Frazee, en sikkerhedsforsker ved ZeroClicks Lab, for hans "hjælp".

Roskin-Frazee og hans medskyldige lykkedes med at manipulere Apples interne ordrer system, og fik på den måde produkter sendt gratis ved at ændre prisdetaljerne for ordrerne. Med uautoriseret adgang til en Apple-ansat konto, opnået ved at udnytte en fejl i et password reset værktøj, kunne han manipulere Toolbox-systemet, som Apple-ansatte bruger til at administrere ordrer. Ved at placere ordrer på hold, men stadig redigerbare, ændrede Roskin-Frazee de økonomiske detaljer til nul udgifter for produkterne, hvilket i det væsentlige narrede Apple til at sende varer gratis.

Deres storstilede plan involverede mere end to dusin falske ordrer, med det formål at stjæle produkter og tjenester fra Apple til en værdi på over US$3 millioner. Derefter solgte de disse ulovligt erhvervede gevinster, herunder omkring US$2,5 millioner i gavekort og produkter, til intetanende tredjeparter, alt imens de brugte falske identiteter til at dække over deres spor.

Kriminaliteten menes at have startet i december 2018 og fortsatte indtil marts 2019. Dog blev Roskin-Frazee først anholdt i januar 2024. På trods af alvorligheden af hans handlinger, som inkluderer anklager for telefonsvindel, postsvindel og sammensværgelse om at begå computerbedrageri, blandt andet, anerkendte Apple offentligt Roskin-Frazee i et supportdokument fra 22. januar for at identificere flere bugs i macOS Sonoma, herunder et tilgængelighedsproblem og en kritisk Wi-Fi-sårbarhed, to uger efter hans anholdelse.

"Vi vil gerne anerkende Noah Roskin-Frazee og Prof. J. (ZeroClicks.ai Lab) for deres assistance," detaljerede Apple. Naturen af Roskin-Frazees "hjælp" til Apple forbliver vag. Dog, ifølge 404 Media, havde han rapporteret sikkerhedsproblemer til firmaet i fortiden. Roskin-Frazee står stadig over for alvorlige anklager, herunder telefonsvindel og sammensværgelse om at begå computerbedrageri, som kunne sende ham i fængsel i over 20 år, hvis han bliver dømt skyldig.