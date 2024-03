Apple tester ny AI-reklameværktøj

Apple tester ny AI-drevet annonceplacering i App Store, ifølge Business Insider. Dette signalerer en mulig ændring i deres annoncestrategi, der kan optimere brugeroplevelser og skabe nye indtægtsstrømme.

12 mar. 2024 kl. 07:41 Af Maria DEL:

Apple, kendt for sin "walled-garden"-tilgang, dypper tæerne i verdenen af AI-drevet reklame. Ifølge en rapport fra Business Insider tester Apple et nyt værktøj, der udnytter kunstig intelligens til at optimere annonceplaceringen inden for App Store, på samme måde som lignende tiltag fra Google og Meta.

Apple vil tilsyneladende gradvist udvide sin AI til andre tjenester som Maps og Books

Dette nye system, der i øjeblikket afprøves med en udvalgt gruppe annoncører, sigter mod at strømline reklameprocessen. Annoncører giver simpelthen Apple deres budget, detaljer om målgruppen og ønskede lande. AI'en tager derefter over og bestemmer automatisk den mest effektive placering for deres annoncer på tværs af App Store's eksisterende annoncepladser. Disse inkluderer "Søgeord," "Søgeresultater," "Du kan også lide" anbefalinger og annoncer, der vises på App Store's åbningsside "I dag".

Denne ændring afspejler Apples vilje til at lære af branchens ledere som Google og Meta, der allerede har etableret vellykkede AI-drevne annonceplatforme (Performance Max og Advantage+ respektivt). Eksperter mener, at dette blot er det første skridt, hvor Apple potentielt set kan udvide sine AI-drevne reklameindsatser til andre tjenester som Maps, Apple TV+ eller Books.

"Ethvert automatiseret værktøj som PMax [Performance Max] vil have brug for en række placeringer for virkelig at generere værdi," bemærkede Eric Seufert, en analytiker og investor, der specialiserer sig i mobiludvikling. Dette stemmer overens med spekulationerne fra Bloombergs Mark Gurman, der tidligere har antydet, at Apples reklameambitioner strækker sig ud over App Store.

Yderligere styrker denne teori er Apples nylige ansættelse af Joseph Cady, en erfaren spiller i reklamebranchen, med omfattende erfaring inden for datadrevet og målrettet reklame. Cadys baggrund i at opbygge partnerskaber med store aktører som Amazon, Google og TikTok antyder, at Apple måske er ved at forberede sig på at træde ind i et mere konkurrencepræget reklamelandskab.

Mens Apple endnu ikke har kommenteret officielt på værktøjet til AI-drevet annonceplacering, forventer Business Insider en formel lancering i de kommende måneder. Denne bevægelse markerer en potentiel ændring i Apples reklamestrategi, en der kan se dem udnytte AI til at personalisere brugeroplevelser samtidig med at generere nye indtægtsstrømme.