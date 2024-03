Apple tillader app-distribution fra udvikleres hjemmesider

Softwareudviklere kan distribuere apps direkte fra deres hjemmesider til EU-brugere til foråret. Nye EU-regler kræver mere åbenhed fra Apple.

13 mar. 2024 kl. 10:13 Af Maria DEL:

Softwareudviklere, som bruger Apples App Store, vil fra foråret kunne distribuere apps til EU-brugere direkte fra deres hjemmesider, meddelte selskabet tirsdag. Dette er en del af ændringer, der er påkrævet af nye EU-regler, som tvinger Apple til at åbne op for dets lukkede økosystem.

EU's Digital Markets Act (DMA), der trådte i kraft sidste uge, kræver, at Apple tilbyder alternative app-butikker på iPhones og giver udviklere mulighed for at fravælge brugen af dets in-app betalingssystem, som tager gebyrer på op til 30%.

"Vi giver mere fleksibilitet til udviklere, der distribuerer apps i Den Europæiske Union, herunder indførelse af en ny måde at distribuere apps direkte fra en udviklers hjemmeside," sagde Apple i et blogindlæg.

Disse ændringer vil give udviklere større kontrol over distributionen af deres apps og give dem mulighed for at undgå Apples gebyrstruktur. Dette kan være en gamechanger for mange udviklere, der har ønsket mere frihed i app-distributionsprocessen. Desuden vil det åbne op for alternative app-butikker på iPhones give brugerne et større udvalg af apps og potentielt skabe en mere konkurrencedygtig app-økosystem.

Apple vil fortsat have et tæt greb om sin app-butik og dens sikkerhed, men disse ændringer markerer et skridt i retning af øget åbenhed og valgmuligheder for både udviklere og brugere."