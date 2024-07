Apple udfordrer Kinas antitrust-app afgørelse

Apple søger ændringer i en kinesisk retsafgørelse, for at nedtone deres "dominerende position" i verdens største smartphone-marked. Sagen handler om indtægtsandelen fra app-udviklere.

4 jul. 2024 kl. 12:57 Af Maria DEL:

Apple forsøger at få en kinesisk domstol til at ændre sin skriftlige afgørelse i en retssag, som iPhone-producenten vandt, et usædvanlig skridt, der understreger følsomheden i det amerikanske selskabs position på verdens største smartphone-arena. Apple har indgivet en anmodning til Højesteret i Folkerepublikken Kina for at foretage justeringer i udvalgte sætninger i en afgørelse, der afsluttede en tvist om andelen af app-indtægter, det tager fra de fleste udviklere, ifølge et uddrag af indgivelsen set af Bloomberg News.

iPhone-producenten ønsker, at landets højeste domstol skal fjerne henvisninger til Apples "dominerende stilling" fra en beslutning skrevet af en lavere domstol, der i maj afviste retssagen på grund af mangel på beviser. Det protesterer også mod en frase, der antyder, at "uretfærdig prissætning kan skade forbrugerne". Apple ser ud til at forsøge at nedspille sin markedsposition i Kina, hvor det ofte er jævnbyrdigt med Huawei Technologies og andre high-end smartphone-producenter i toppen af kvartalsforsendelsesrangeringerne.

Karakteriseringen af Apples "dominans", i en officiel domstolsafgørelse, kan blive citeret i fremtidige indgivelser eller sager på et tidspunkt, hvor reguleringsmyndigheder globalt set er nøje opmærksomme på tech-giganter. Det drejer sig om gebyret, som Apple og dets konkurrenter opkræver udviklere for at hosting deres apps i butikken, så højt som 50 procent i tilfælde af populære Android mobile spil i Kina, versus generelt 30 procent i det meste af resten af verden.

Apples usædvanlige skridt til at forsøge at ændre sproget i en allerede fordelagtig beslutning afspejler dens delikate position i Kina, både i dens største internationale marked og største produktionsbase. Selskabet kæmper med rivaliserende Huawei og usikkerheden af et forbud mod brug af udenlandske enheder i mange statsfirmaer og agenturer. Globalt set er Apple og Google, der driver Android-appbutikken, blevet tvunget til at forsvare appbutikspolitikker over for reguleringsmyndighederne i Europa og USA.

Apple forsvarer sine gebyrer på flere fronter, herunder en retssag hjemme i USA og gennem udfordringer i Europa, Sydkorea og Japan. Det har konsekvent argumenteret for, at dets provisioner er berettiget af den sikkerhed og sindsro, som appbutikken giver brugerne, samtidig med at den giver udviklere en global udstilling. I maj afviste en domstol i Shanghai en retssag over den praksis, efter at have fastslået, at der ikke var tilstrækkelige beviser for at vise, at Apple havde misbrugt sin stilling.

Sagsøgeren i den sag anklagede Apple for at misbruge sin markedsposition, både med en 30 procent provision for i-app-køb og ved at begrænse betalingsmetoder. En talsmand for Apple svarede ikke på anmodninger om kommentar. Sagsøgeren, med efternavnet Jin, indgav en separat appel, hvor hun argumenterede for, at Apple opkræver et gebyr i Kina, der er højere end i Europa og USA, og at iPhone-producenten undertrykker transaktioner gennem sine politikker. Afgørelsen falder sammen med bevægelser fra store kinesiske udviklere og butiksoperatører for at forsøge at ændre dynamikken i det indenlandske app-økosystem.

I juni tog Tencent Holdings en overraskende beslutning om at trække det populære spil DnF Mobile tilbage fra Android-appbutikker, der drives af kinesiske smartphone-producenter, herunder Huawei og Oppo, med henvisning til uspecifikke "justeringer" i deres samarbejde. Tencent-ledere har længe udtrykt frustration over den op til 50 procent nedskæring, som disse app-platforme tager fra in-game køb.

Samtidig overvejer Huawei at tage en del af i-app-køb på sin egen Harmony mobile operativsystem og opkræve et gebyr for første gang, da dens smartphones får markedsandel fra Apple."