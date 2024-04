Apple udvider bruger-reparationer

Apple gør reparationsprocessen nemmere ved at fjerne behovet for enhedens serienummer. Ny ændring vil give kunder flere muligheder og forlænge produkters levetid.

12 apr. 2024 kl. 11:09 Af Maria DEL:

Apple har lige annonceret en stor ændring i sin reparationsproces, der vil gøre det nemmere for kunder og uafhængige reparationsbutikker at reparere iPhones ved hjælp af genbrugte Apple reservedele. I de kommende måneder vil visse iPhone-modeller være berettiget til reparationer ved hjælp af disse genbrugte dele.

Dette træk sigter mod at give kunder flere muligheder, gøre deres enheder længerevarende, og reducere miljøpåvirkningen af reparationer. John Ternus, Apples senior vice president of Hardware Engineering, forklarede, at Apple altid stræber efter at tilbyde den bedste oplevelse for sine kunder, samtidig med at man er opmærksom på planeten. I løbet af de sidste to år har Apple arbejdet hårdt på at sikre, at genbrugte dele opfylder de samme sikkerheds-, sikkerheds- og fortrolighedsstandarder som nye.

Med denne nye ændring håber Apple at tilbyde mere bekvemmelighed for sine kunder og forlænge levetiden for sine produkter. En af udfordringerne Apple stod overfor, var at sikre, at genbrugte dele er ægte og sikre at bruge. Apple har udviklet en proces til "parring" af disse dele til enheden, der sikrer, at de opfylder alle nødvendige standarder. Kalibreringen af ægte Apple-dele, uanset om de er nye eller genbrugte, vil blive foretaget på enheden efter at delen er installeret.

Dette betyder, at fremtidige iPhone-modeller også vil understøtte genbrugte biometriske sensorer. For at gøre reparationsprocessen enklere, fjerner Apple behovet for, at kunder og reparationsshopper skal angive enhedens serienummer, når de bestiller reservedele til visse typer reparationer. Derudover udvider Apple sin Aktiveringslås-funktion til iPhone-dele for at forhindre, at stjålne iPhones bliver brugt som reservedele.

Denne funktion vil begrænse kalibreringen af en genbrugt del, hvis den opdager, at den kommer fra en enhed med Aktiveringslås eller Mistet tilstand aktiveret. Apple mener også, at det er vigtigt for ejere af en enhed at have adgang til dens fulde reparationshistorik. Derfor vil Apple udvide sin Reservedels- og Servicehistorik-funktion til at vise, om en del brugt i en reparation er ny eller genbrugt.

Denne meddelelse er en del af Apples løbende bestræbelser på at forbedre adgangen til sikre og overkommelige reparationer. I de sidste fem år har Apple næsten fordoblet antallet af servicesteder, der har adgang til ægte Apple-dele og træning. Self Service Repair-programmet, der blev lanceret i 2022, understøtter nu 40 Apple-produkter i 33 lande og regioner og tilbyder manualer, ægte dele og værktøjer til dem med den nødvendige reparationserfaring.