Apple WWDC 2024: Hvad er 'Apple Intelligence'?

Apple WWDC starter kl. 22:30 IST i aften. Forvent AI innovationer, iOS 18 opdateringer og mere. Bliv klar til en teknologisk revolution!

10 jun. 2024 kl. 11:16 Af Maria DEL:

Apple er ved at gøre sig klar til sin længe ventede årlige Worldwide Developers Conference (WWDC), der forventes at begynde i aften (10. juni). WWDC 2024 lover en række spændende opdateringer og innovationer, med særligt fokus på Apples skridt ind i kunstig intelligens (AI)-verdenen.

Dette vil revolutionere selskabets produktøkosystem. Kendt for at afsløre banebrydende software og funktioner til sine enheder, vil dette års WWDC introducere iOS 18 til iPhones samt opdateringer til forskellige andre operativsystemer. Centralt for disse fremskridt er integrationen af AI, hvilket signalerer et vendepunkt i Apples teknologiske udvikling.

Apple Intelligence

Intern går projektet under navnet Apple Intelligence, og det forventes at blive en del af nye versioner af iPhone, iPad og Mac operativsystemer. For at forstærke brugeroplevelsen på tværs af platforme, er Apple i færd med at indgå et samarbejde med OpenAI. Dette partnerskab forventes at resultere i en ChatGPT-inspireret chatbot.

Forbedret Siri

Der spekuleres meget i, hvordan AI vil blive integreret i Apples operativsystemer, men kilder antyder, at der vil være fokus på at forbedre Siris funktionalitet. Rygterne går på, at Apple vil bruge avancerede sprogmodeller til at styrke Siris forståelse af brugerhenvendelser og facilitere problemfri interaktion med Apples applikationer. En betydelig del af WWDC-keynote, der begynder i aften og varer omkring to timer, vil vise disse banebrydende AI-funktioner, ifølge Bloomberg.

Dog er Apple stadig tavs om specifikke detaljer. Med en brugercentreret tilgang stræber Apple efter at integrere AI-seamlessly i sine apps, ved at prioritere funktioner med bred appel. Disse fremskridt vil være opt-in, hvilket giver brugerne mulighed for selv at vælge at tage dem i brug. Desuden vil AI-drevne funktionaliteter blive præsenteret som beta-versioner, der kræver hardwarekompatibilitet som det kommende iPhone 15 Pro eller modeller udstyret med M1-chippen.

Det blanding af unikke teknologier og OpenAI-værktøjer vil Apples AI-tjenester gøre brug af både on-device-processing og cloud-baseret computing, skræddersyet til kompleksiteten af opgaverne foran. Ikke desto mindre er Apples satsning på cloud-baseret AI-processering blevet mødt med bekymring, hvilket har fået selskabet til at understrege strenge sikkerhedsforanstaltninger og datasikkerhed.

Udover AI har WWDC også spændende forbedringer i vente, såsom tilpasning af funktioner til iPhones og forbedringer til Apple Watch. Derudover forventes det, at vi vil se en AI-boostet Mail app, der minder om Gmails automatisk besked-kategorisering, samt et innovativt emoji-creationsværktøj drevet af AI-algoritmer. Når Apple træder ind i AI-området, vil det være i direkte konkurrence med branchekolleger som Google og Microsoft, hvilket vil skabe rum for en paradigmeskift i brugeroplevelsen med den kommende iOS 18-opdatering.