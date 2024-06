Apples AI-strategi mangler Kina

Apple søger en kinesisk partner for at tilbyde sine AI-tjenester i Kina. iPhone mister markedsandel i forhold til lokale mærker, der allerede har integreret AI i deres telefoner.

20 jun. 2024 kl. 09:31 Af Maria DEL:

Apples præsentation af deres bud på AI i kommende iPhones i denne måned gav eksempler på, hvordan amerikanske iPhone-brugere snart kunne nyde AI-værktøjer som en tilpasset emoji-generator. Ingen nævnte dog Kina, det næststørste marked for iPhones.

OpenAI's ChatGPT og andre vestlige AI-modeller er ikke tilgængelige i Kina, og det får ifølge folk i branchen Apple til at lede efter en kinesisk partner til at hjælpe med at tilbyde sine Apple Intelligence-tjenester. Indtil videre er der ikke annonceret nogen aftale, og de næste iPhone-modeludgivelser er kun få måneder væk.

I Kina halter Apple bagefter lokale rivaler, der allerede har inkorporeret AI-funktioner i deres telefoner. I første kvartal af dette år faldt iPhone til tredjepladsen i markedsandelen blandt smartphone-mærker i Kina bag to lokale mærker, ifølge Counterpoint Research.

Apple har haft samtaler med flere kinesiske virksomheder, der laver AI-modeller, herunder søgemaskinefirmaet Baidu, e-handelslederen Alibaba Group og en Beijing-baseret startup kaldet Baichuan AI, sagde personer bekendt med sagen.

I USA forfølger Apple en to-strenget strategi for at levere AI-tjenester. De bygger deres egne AI-kapaciteter, samtidig med at de samarbejder med OpenAI. Forventningen til Apples fremtidige AI-relaterede tilbud har hjulpet med at skubbe virksomhedens markedsværdi tilbage over 3 billioner dollars.

I Kina skal virksomheder søge Beijings godkendelse, før de introducerer AI-chatbots bygget på store sprogmodeller trænet med enorme databaser af tekst, billeder og videoer opsamlet fra internettet og andre kilder. Regulatorerne kontrollerer modellerne for at sikre, at de ikke påvirker den offentlige mening på en måde, som regeringen ikke godkender.

I marts havde Beijings internetvagthund, Cyberspace Administration of China, godkendt 117 generative AI-produkter, ingen af dem var udenlandske.

Tidligt i år undersøgte Apple muligheden for at opnå godkendelse til en udenlandsk stor sprogmodel, der skulle bruges i deres enheder i Kina, men fandt ud af, at kinesiske regulatorer sandsynligvis ikke ville godkende det, sagde personer bekendt med sagen. Denne erkendelse fik Apple til at intensivere samtalerne med potentielle lokale partnere, sagde de.

Apple oplyste, at regionen, der omfatter det kinesiske fastland, Taiwan, Hongkong og Macau, stod for 18% af deres globale omsætning i kvartalet, der sluttede 30. marts.

Dens position er truet af lokale virksomheder. I år forventes Huawei at tegne sig for 17% af Kinas smartphone-marked, op fra 13% sidste år, mens Apples andel forventes at falde til 16% fra 18%, ifølge Counterpoint.

Apple sagde, at de stadig er godt placeret i Kina. "Kina er det mest konkurrencedygtige marked i verden, og vi føler os sikre på vores position," sagde finansdirektør Luca Maestri til The Wall Street Journal i et interview sidste måned.

I Kina, ligesom i USA, bruger smartphone-producenter generativ AI i deres salgstaler for at lokke brugerne til at opgradere, fordi teknologien udvikler sig langsommere på andre funktioner.

Den nærmeste præcedens for Apple Intelligence i Kina kommer fra Samsung Electronics, verdens største smartphone-producent målt på forsendelser. I januar introducerede Samsung sin Galaxy S24 smartphone-serie med generative AI-funktioner som realtidsoversættelse af opkald og tekstbeskeder, AI-drevet fotoredigering og Google-søgninger udløst ved at cirkle et billede på telefonen.

I USA og det meste af resten af verden drives tjenesterne af Samsungs egen generative AI-motor plus AI-kapaciteterne fra Google, en mangeårig Samsung-partner. Fordi Googles AI-model, Gemini, ikke er tilgængelig i Kina, vendte Samsung sig i stedet til to kinesiske virksomheder for Galaxy S24 i Kina. Baidu håndterer "cirkel til søgning," tekstsammenfatning og andre AI-funktioner, og softwareproducenten Meitu muliggør AI-baseret fotoredigering.

Baidu-drevne AI's kapaciteter har fået nogle ugunstige anmeldelser fra kinesiske internetbrugere. Nogle sammenlignede Googles AI på Galaxy S24 med Baidu's og fandt, at Google var i stand til at identificere bilmodeller og bygninger fra fotografier, mens Baidu ikke kunne. Andre roste Baidu's teknologi og sagde, at dens kinesisk-sprogede oversættelse var mere autentisk, og at dens søgeresultater var mere relevante for brugerne i Kina.

En talskvinde fra Samsung sagde, at virksomheden valgte at samarbejde med Baidu, fordi Samsung bestemte, at Baidu tilbød den mest konkurrencedygtige kommercialiserede store sprog-AI-model på det kinesiske marked.

Samsung tegner sig for omkring 1% af Kinas smartphone-marked, og Kina bidrager ikke væsentligt til det sydkoreanske selskabs overskud.

Tilpasning af produkter og tjenester til kinesiske regler er ikke noget nyt for teknologivirksomheder. I Kina lagerer Apples iCloud-tjeneste data på servere ejet af et statsejet selskab. Apple lancerer sin Vision Pro-headset i Kina denne måned uden sin streamingtjeneste, Apple TV+, som ikke er tilgængelig i landet.

Apple har længe haft en relativt privilegeret plads på det kinesiske marked på grund af sin økonomiske rolle i landet. De fleste iPhones samles i Kina af taiwanske eller kinesiske kontraktproducenter. Apple har sagt, at de har hjulpet med at skabe omkring fem millioner job i Kina, herunder i deres forsyningskæde og App Store-økosystem.

"Alligevel kunne fremvæksten af kinesisk patriotisme påvirke Apples position", sagde Tom Kang, en forskningsdirektør hos Counterpoint. "Kina retter sig i stigende grad mod amerikanske virksomheder én efter én. Så spørgsmålet er, om Apple bliver et mål eller ej – det vil være det afgørende spørgsmål," sagde han.