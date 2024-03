Apples hemmelighed bag færre fyringer

Hvorfor har Apple ikke afskediget tusindvis af medarbejdere som de andre tech-giganter? Svaret ligger i en simpel, men effektiv strategi.

4 mar. 2024 kl. 08:04 Af Maria DEL:

En smule kontekst: Tech-giganterne gennemfører masseafskedigelser. I de seneste uger har vi hørt, at virkningen af inflationen, reduktionen i aktiviteter på grund af post-pandemien og korrektionen af værdiansættelser i branchen har fået store tech-virksomheder til at reducerer deres størrelse.

I løbet af en uge fyrede Alphabets, Googles moderselskab, 12.000 medarbejdere. Microsoft skar ned til 10 tusind for få dage siden. Og Twitter aka X, som oplever kaoset i Elon Musks ledelse, havde masseafskedigelser og massive opsigelser. Andre teknologivirksomheder som Coinbase, Spotify og Snap har også reduceret deres medarbejderantal.

Som forfatteren Miguel López påpeger på sitet applesphere, har selskabet fra Cupertino undgået (indtil videre) at foretage personaleafskæringer. Ikke fordi det er for stort til at undgå krisen, men fordi det under pandemien havde en anden strategi end de fleste andre virksomheder inden for teknologisektoren.

I henhold til The Wall Street Journal fra september 2019 til september 2022 voksede tech-giganterne deres medarbejderstab på disproportional vis. Meta øgede sin medarbejderstab med 92%; Microsoft med 53% og Alphabet med 57%. I samme periode øgede Apple kun sin medarbejderstab med 20%.

López påpeger perfekt, at "i fedekalvstider foretrak Apple at have en mere 'jævn' vækstrate end resten af dens rivaler for ikke at skulle undvære nogen i slanke tider".

Indtil videre har Apple kun sagt én ting om den globale økonomiske situation, og det er, at de vil bremse rekrutteringen og reducere visse goder som gratis frokoster.