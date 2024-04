Apples iPhone Innovationsmangel bliver et problem

Smartphone-innovation er svær at finde i dag. Apple's iPhone 15 ligner og præsterer meget som dets forgænger. Salget af iPhones daler globalt. Er det tid til at skifte strategi?

2 apr. 2024 kl. 16:22 Af Maria DEL:

For blot nogle år siden havde smartphone-brugere masser af grunde til at opgradere efter to år. Smartphones blev markant bedre hvert år. Hurtigere processorer, bedre skærme og markant forbedrede kameraer sørgede for, at brugerne altid længtes efter nye telefoner. I dag er innovation i smartphone-industrien sværere at finde.

Apples iPhone 15 familie ligner og præsterer meget som sin forgænger. For dem med meget ældre iPhones kan en opgradering være fornuftig. Men de fleste, der opgraderede inden for de seneste år, går ikke glip af meget ved at springe denne generation over.

iPhone-salget er falder

Selvom en måned ikke skaber en tendens, var februar en hård måned for Apples vigtigste forretning. Ifølge UBS faldt iPhone-salget i USA med 9% i forhold til året før, salget i Kina var nede med 16%, og salget i Indien var nede med 13%. Salget var dog solidt voksende i Europa, men samlet set faldt det med 4% på verdensplan. UBS forventer, at Apple vil sælge 51 millioner iPhones i første kvartal, ned fra 56 millioner sidste år.

UBS nævner nogle grunde til tilbagegangen. I Kina udgør hård konkurrence fra Huawei og andre indenlandske konkurrenter en betydelig udfordring. I USA skader populariteten af Samsungs nyeste Galaxy-smartphones og lav udskiftningsrate hos udbyderne iPhone-salget.

Lavere udskiftningsrate kan have flere årsager. En af årsagerne er sandsynligvis, at nye smartphones bare ikke er så spændende længere. Med Apple der producerer inkrementelle opgraderinger år efter år, kan det være svært at overbevise forbrugerne om at investere i de nyeste enheder. Højere rentesatser kan også være en faktor.

Teleudbydere tilbyder ofte incitamenter såsom billige finansieringsmuligheder eller store rabatter på nye smartphones. Nu hvor rentesatserne ikke længere er historisk lave, er det at tilbyde billige finansieringsmuligheder blevet en dyrere affære. Interesserne hos udbyderne og Apple er heller ikke helt afstemt. Udbydere bruger smartphone-incitamenter til at tiltrække kunder fra deres konkurrenter, men i sidste ende er målet at fastholde abonnenter, ikke at sælge telefoner.

Mens en lavere udskiftningsrate er et stort problem for Apple, er det kun et mindre problem for de teleudbyderne.

AI kan være et problem

Det ser ud til, at Apple har misset toget med generativ AI. Virksomheden er angiveligt i forhandlinger med Alphabet's Google for at bruge Gemini AI-modellen til at drive iPhone AI-funktioner, hvilket tyder på, at virksomheden er langt fra selv at udvikle noget lignende. Det er stadig uafklaret, om generative AI-modeller, der kører lokalt på smartphones, vil vise sig at være en gamechanger Men hvis det er tilfældet, er Apple sandsynligvis bagefter.

Nylige antitrust søgsmål øger risikoen for Apples

Det amerikanske justitsministerium sagsøger Apple for at monopolisere smartphone-markedet, og et af de centrale punkter er virksomhedens forsøg på at gøre det svært for forbrugerne at skifte væk fra iPhone. Hvis Apple bliver tvunget til at foretage ændringer, der sænker omkostningerne ved skift for forbrugerne, kan konsekvenserne af virksomhedens faldende innovationsfrekvens og dens underdanighed over for AI blive forstærket.