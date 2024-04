Disse iPhone-modeller er ikke kompatible med iOS 18

Kommende krav til hardwaren i din iPhone betyder, at ældre iPhones falder for AI udviklingen og ikke vil kunne tage springe med til iOS 18, som forventes til sommer.

2 apr. 2024 kl. 16:20 Af Maria DEL:

Hvert år opdaterer Apple sit telefonudvalg med nye iPhone-modeller og en ny iteration af dets medfølgende iOS-operativsystem. Med de stigende tekniske krav til iOS bliver ældre iPhones efterladt hvert år, og den kommende frigivelse af iOS 18 er ingen undtagelse.

Apple vil sandsynligvis frigive iOS 18 i juni på sin årlige Worldwide Developers Conference. Ifølge The New York Post vil iPhones, der blev udgivet før 2018, herunder iPhone SE og iPhone 8 Plus og tidligere, ikke kunne opgradere til iOS 18. Dette skyldes, at softwaren kræver mere sofistikeret hardware, og de forældede chips kan ikke håndtere nogle af de nye funktioner.

Den kommende iOS-opdatering forventes at være et stort skift for Apple, da rygterne siger, at tech-giganten vil introducere AI-drevne funktioner i iOS 18. Det vil sandsynligvis blive fremhævet på WWDC, hvor Apple typisk debuterer med nye operativsystemer til iPhone, iPad, Mac, Apple Watch og Apple TV.

Med Vision Pro nu en del af Apple-familien, er det muligt, at selskabet kan dele nogle nyheder om "spatial computing" headsettet også. Alt hvad du behøver for at opgradere din iPhone til iOS 18 er Apples A12 Bionic chip, der først blev introduceret i iPhone XR og iPhone XS i 2018.

Modellerne siden da, herunder iPhone 11 til 15 og andre generationer af SE, XR, XS og XS Max, kommer alle med denne teknologi indbygget. Brugere af iPhones med A11 Bionic chip, der kommer i iPhone X, 8 og 8 Plus, og A10 Fusion chip i iPhone 7 og 7 Plus, vil blive efterladt udenfor festen.