EU Anklager Apple for brud på DMA

EU anklager Apple for potentielt at overtræde den nye Digitale Markeder Lov (DMA) ved at blokere for billigere App Store muligheder. Dette kan resultere i bøder op til 10% af deres globale årlige indtægt.

20 jun. 2024 kl. 09:19 Af Maria DEL:

Det er ved at være en kendt historie at EU holder et vågent øje med Apples forretningsmodeller. Apple er igen under beskydning fra den Europæiske Union (EU) for potentiel overtrædelse af den nye Digital Markets Act (DMA).

EU's konkurrencechef, Margrethe Vestager, har rejst alvorlige bekymringer for, at Apple måske forhindrer virksomheder i at informere brugere om billigere muligheder uden for App Store.

"Apple er meget vigtig, fordi der sker en masse god forretning gennem App Store, der sker gennem betalingsmekanismer, så selvfølgelig, selvom jeg kan sige, at det ikke var forventet af sådan en virksomhed, vil vi håndhæve det med nøjagtig den samme højeste prioritet som med enhver anden virksomhed," sagde Vestager.

Dette kommer efter, at den Europæiske Kommission indledte en undersøgelse af Apple i marts 2024 for at håndhæve DMA, som trådte i kraft i år. Men hvad er DMA?

DMA retter sig mod Big Tech virksomheder og ønsker at skabe lige vilkår på det digitale marked. Virksomheder, der er udpeget som "portvagter" under DMA, herunder Apple, Microsoft, Google og andre, skal overholde visse regler. Resultaterne af DMA ser lovende ud. Apple afslørede, at alle muligheder for at tillade brugere at vælge standardbrowser og søgemaskine vil komme til iPad senere i år.

Ifølge nyhedsrapporter er EU ved at forberede foreløbige anklager mod Apple baseret på undersøgelsen. Hvis Apple findes skyldig i at overtræde DMA-reglerne, kan de være pålagt bøder på op til 10% af deres globale årlige indtægt. Dette kommer efter, at Apple for nylig undslog en bøde på $40 milliarder, dog ikke helt, men angiveligt størstedelen af den, selvom den endelige dom stadig er udestående.

Vestager fremhævede sin overraskelse over disse potentielle overtrædelser fra en virksomhed som Apple. Vestager, der nærmer sig afslutningen af hendes årti som EU's konkurrencechef, har aktivt forfulgt undersøgelser af kartel- og monopoltilfælde mod teknologigiganter som Googles moderselskab Alphabet. Apple har endnu ikke svaret på EU's bekymringer. Undersøgelsens konklusioner forventes at blive offentliggjort snart.