Lagerfejl i OnePlus 12R: Fuld refusion tilbudt

OnePlus har opdaget en fejl i annonceringen af lagringskonfigurationen på den nyligt lancerede OnePlus 12R med 256 GB lager. De kommer ikke med UFS 4.0 lager, som annonceret, men derimod UFS 3.1. Købere får mulighed for at få pengene tilbage.

20 feb. 2024 kl. 08:42 Af Maria DEL:

OnePlus 12R, som blev annonceret for nyligt, har skabt en del tumult i tech-verdenen, da der visse steder blev opdaget en fejl i annonceringen af lagringskonfigurationen. Oprindeligt blev den nye smartphone i 256 GB varianten opført med UFS 4.0 lager, men det blev senere afsløret, at den faktisk er udstyret med UFS 3.1 lager, hvilket er i overensstemmelse med basislageroptionen. Denne fejl førte til en reaktion fra både kunder og tech-eksperter på forskellige platforme som Reddit og X (tidligere Twitter). Det fik OnePlus til at handle hurtigt og rette op på informationen.

Nu bekræfter de, at både 128 GB og 256 GB lagermodellerne er udstyret med UFS 3.1 lager. Som en direkte konsekvens af denne uoverensstemmelse har OnePlus nu tilbudt en fuld refusion til kunder, der har købt 256 GB lagervarianten af OnePlus 12R. Denne beslutning blev annonceret af OnePlus' præsident og COO, Kinder Liu, i et indlæg på OnePlus Community forum. Liu understregede, at kunder, der har købt 256 GB lagervarianten, har frem til den 16. marts 2024 til at anmode om en fuld refusion.

Liu forsikrede desuden kunderne om, at OnePlus' kundeserviceteams er fuldt informerede om situationen, hvilket sikrer en gnidningsfri refusionsproces. Købere, der ønsker at søge om refusion, opfordres til at kontakte OnePlus' kundeservice for at diskutere filsystemproblemet og igangsætte refusionsprocessen. Den ene måned lange refusionsvindue giver berørte købere rigelig tid til at returnere deres OnePlus 12R-enheder og søge løsning.