Foxconn starter testsamling af iPhone 16 Pro

Foxconn starter testproduktion af iPhone 16 Pro og Pro Max i Chennai for at starte masseproduktion inden årets udgang.

21 aug. 2024 kl. 10:29 Af Maria DEL:

Foxconn, verdens største elektronikproducent, er blevet set i gang med testproduktionen af Apples iPhone 16 Pro og Pro Max modeller på deres fabrik i Chennai. Dette skridt markerer en vigtig ændring i Apples produktion, da de forsøger at diversificere deres fremstillingsbase væk fra Kina på grund af geopolitisk spænding.

Med testproduktionen nu i gang, forventes det, at Foxconn vil begynde masseproduktionen af disse nye iPhone-modeller inden udgangen af det finansielle år. Dette er en spændende udvikling for Apple og for de indiske teknologiindustrier som helhed, da det kan åbne døren for yderligere investeringer og jobskabelse i området. De importerede komponenter, der er blevet brugt i de små oplag, viser også, at dette stadig er en pilotfase.

Dette giver Apple og Foxconn mulighed for at finjustere produktionsprocessen og sørge for, at alt er perfekt, før de går i gang med den fulde skalaproduktion. Apple har længe været afhængig af Foxconn og deres evne til at levere omfattende iPhone-produktion i Kina. Men med stigende spændinger mellem USA og Kina og udsigt til et mere uforudsigeligt forretningsmiljø, er det fornuftigt for Apple at diversificere deres forsyningskæde og flytte noget af deres produktion til Indien.

Dette skift vil ikke kun hjælpe Apple med at reducere risikoen for fremtidige forsyningsforstyrrelser, det vil også styrke Indiens position som et centralt knudepunkt i den globale teknologifremstillingsindustri.