Galaxy AI til andet end Galaxy S24

Samsung planlægger stor AI-overraskelse til 100 millioner Galaxy-brugere. Se om du er på listen! Galaxy AI kommer snart via en softwareopdatering.

19 jan. 2024

Ved deres globale Unpacked-begivenhed i San Jose den 17. januar løftede Samsung sløret for deres nye Galaxy AI-projekt. Denne nye suite af både on-device og cloud-baserede AI-funktioner gør sin debut på de nye Galaxy S24-serie smartphones. Men selskabet har planer om at bringe Galaxy AI til eksisterende enheder igennem en softwareopdatering inden for den nærmeste fremtid.

Galaxy AI kommer til flere Samsung-enheder

Samsung har meddelt, at deres Galaxy AI vil blive udvidet til "udvalgte Galaxy-enheder" i første halvdel af 2024. Det vil være Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, men selskabet har også planer om at booste den relativt entry-level Galaxy S23 FE med AI-intelligens. Galaxy Tab S9-tablets er også berettigede til opgraderingen.

TM Roh, præsident og leder af MX Business hos Samsung Electronics, sagde i et interview med Korea Herald, at selskabet har planer om at rulle funktionerne ud i år til omkring "100 millioner Galaxy-smartphones for den globale ekspansion af mobil AI". Det er endnu uvist, om Samsung vil medbringe hele pakken, eller følge en mere selektiv tilgang afhængig af modellen.

Galaxy AI forbliver gratis... Endnu

Til spørgsmålet om betalt AI sagde Roh, at selskabet endnu ikke overvejer den mulighed. Men efterhånden som AI-funktionerne bliver mere avancerede og kræver højere investeringer, kunne ideen blive diskuteret. Samsung's produktsider for deres Galaxy S24-serie enheder nævner en "slutningen af 2025" periode, efter hvilken firmaet måske begynder at opkræve brugerne for i det mindste nogle af deres Galaxy AI-tjenester.

Galaxy AI er en avanceret form for kunstig intelligens, der er designet til at forbedre brugeroplevelsen på Samsung-enheder. Det kan omfatte alt fra talegenkendelse og billedanalyse til forudsigende tekst og anbefalinger baseret på brugerens adfærd og præferencer. Selskabet har arbejdet på at udvikle denne teknologi i flere år, og dens implementering på de nye Galaxy S24-serie smartphones er et stort skridt fremad.