Galaxy S25's Snapdragon 8 Gen 4 kan slå Apples A18

Nye benchmarks hævder, at Snapdragon 8 Gen 4 overgår Apples A18-chip. Hvis det er sandt, kan vi forvente en markant ydelsesforbedring. En solid portion salt anbefales dog, indtil det er bekræftet.

12 mar. 2024 kl. 08:06 Af Maria DEL:

Tidlige benchmark tests antyder, at Qualcomm's Snapdragon 8 Gen 4 er i stand til at overgå Apples A18 chip. Disse oplysninger er baseret på de seneste benchmark tests delt af en Weibo bruger, der har en blandede track record. Derfor bør det tages med et solidt gran salt indtil videre.

Ifølge brugeren forventes Snapdragon 8 Gen 4 at opnå 3.500 point i Geekbench's single-core benchmark, hvilket vil overgå Apples kommende iPhone 16 Pro's A18 SoC, der forventes at ligge omkring 3.200 point i samme test. Kilden hævder også, at den uofficielle SoC vil slå den kommende Apple chip i multicore og GPU sektionerne. Dog er der ingen benchmark tests, der støtter disse påstande.

Sammenlignet med Galaxy S24 Ultra, der er udstyret med en Snapdragon 8 Gen 3, er dette en betydelig forbedring. Galaxy S24 Ultra scorede omkring 2.250 point i single-core benchmark testen. Det maksimale pointtal for iPhone 15 Pro Max med A17 Pro var omkring 2.930.

En anden leaks synes også at støtte op om denne store præstationsforbedring. Men derudover afslører den også, at de opnåede resultater muligvis kun er mulige ved overclocking. Ifølge brugeren LitterTree66 bliver Snapdragon 8 Gen 4 testet med en primær kerne, der kører ved 4,3 GHz, mens de sekundære kerner vil være begrænset til omkring 3,8 GHz.

Disse værdier er ret høje sammenlignet med Snapdragon 8 Gen 3, der har en primær kerne på 3,3 GHz. Dog forventes CPU setup'en at blive leveret med 1,3V, hvilket er mere end den normale effektrating for at køre en chipset. Derfor kan den faktiske processorhastighed og ydeevne ende med at være lavere.

Snapdragon 8 Gen 4 ser dog ud til at tilbyde lovende hastighedsforbedringer, takket være Qualcomm's inkorporering af en Oryon kerne. System-on-chip systemet bruger også TSCM's 3 nm teknologi, der tillader mere effektiv strømforbrug. Qualcomm forventes at offentliggøre Snapdragon 8 Gen 4 i oktober på virksomhedens næste topmøde. Det første high-end smartphone, der rygtes at debutere med chipsettet, kan være OnePlus 13, mens Samsung forventes at følge efter med Galaxy S25 og Galaxy S25 Ultra i 2025.