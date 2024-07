Galaxy S25 Ultra fokuserer på GPU-effektivitet

Sandsynligvis vil Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, endnu ikke annonceret, drive Samsung Galaxy S25 Ultra næste år. Qualcomm fokuserer på energieffektivitet.

29 jul. 2024 kl. 09:58 Af Maria DEL:

Det er meget sandsynligt, at vi vil se den endnu ikke annoncerede Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 application processor (AP) drive Samsung Galaxy S25 Ultra tidligt næste år. Den nye Qualcomm AP, designet til flagskib Android-telefoner, vil blive afsløret under dette års Snapdragon Summit i oktober.

Det ser ud til, at Qualcomm fokuserer mere på energieffektivitet med den nye chipset i stedet for ydeevne. Dette kan være et svar på, at brugere i stigende grad efterspørger længere batterilevetid på deres enheder.

Mens ydeevne stadig vil være vigtig, kan dette signalere et skift i fokus for mobilprocessordesign. Den nye Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 AP forventes at have en række nye funktioner og forbedringer i forhold til sin forgænger. Disse kan omfatte forbedret kunstig intelligens (AI) ydeevne, hurtigere netværks- og grafikydeevne og forbedret batterilevetid.





Samsung Galaxy S25 Ultra, drevet af denne nye chipset, ville være i stand til at levere en utrolig brugereoplevelse med sin kombination af en kraftfuld processor, forbedret batterilevetid og Samsungs velkendte skærmmagi.

Vi får helt sikkert mere information om Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 AP og dets evner, når det bliver afsløret på Snapdragon Summit i oktober. Indtil da kan vi kun spekulere i, hvordan det vil forbedre Android-telefoner som Samsung Galaxy S25 Ultra.