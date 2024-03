Ny AI-fokuseret Snapdragon chip er landet

Qualcomm præsenterer ny Snapdragon 8s Gen 3 processor. Fokuserer på AI og lover højere batterilevetid. Kendte OEM'er som HONOR og Xiaomi planlægger lancering i de kommende måneder.

18 mar. 2024 kl. 10:52 Af Maria DEL:

Fem måneder efter at have annonceret Snapdragon 8 Gen 3 på Maui til Snapdragon Summit, er Qualcomm tilbage med en ny processor. Dette er Snapdragon 8s Gen 3. Denne processor er lidt af en gåde; ifølge Qualcomm ligger den lige under Snapdragon 8 Gen 3 og fokuserer mere på AI.

Qualcomm siger, at betydelige OEM'er, herunder HONOR, iQOO, realm, Redmi og Xiaomi, vil lancere enheder med Snapdragon 8s Gen 3 i 'de kommende måneder.' I 2024 har vi hørt utroligt meget om AI. Det er indlejret i stort set enhver produktannoncering i disse dage, og det fortsætter med Snapdragon 8s Gen 3. Denne nye chipset er i stand til at levere højhastigheds on-device generativ AI med op til 10 milliarder parametre.

Den inkluderer også en altid-sensorisk ISP, hyper-realistisk mobil gaming, banebrydende forbindelse og lossless high-definition lyd. Den understøtter også flere AI-modeller, herunder Baichuan-7B, Llama 2 og Gemini Nano. På overfladen er det en underclocked med en lidt anderledes arkitektur i forhold til Snapdragon 8 Gen 3. Snapdragon 8 Gen 3 inkluderer en Prime-kerne, der går op til 3,4 GHz, fem præstationskerner op til 3,2 GHz og to effektivitets-kerner op til 2,3 GHz.

Snapdragon 8s Gen 3 bruger en Prime-kerne op til 3 GHz, fire præstationskerner op til 2,8 GHz og tre effektivitets-kerner op til 2 GHz. Det burde føre til bedre batterilevetid her. Snapdragon 8s Gen 3 bruger også den ældre Snapdragon X70 5G-modem, hvilket betyder, at den kun understøtter 3GPP Release 17 og ikke Release 18 som Snapdragon 8 Gen 3 gør.

Det betyder også, at det teoretiske sownlink er halveret til kun 5 Gbps. På videosiden tilbyder Snapdragon 8s Gen 3 slet ikke 8K video support. Samtidig er 4K video begrænset til 60fps. Night Vision videooptagelse med RAW AI-støjreduktion i 4K 60 fps mangler også på Snapdragon 8s Gen 3.

I bund og grund er dette en nedgradering fra Snapdragon 8 Gen 3, hvilket burde gøre komponenten billigere for OEM'er at købe og placere i deres telefoner. Vi skal vente på de første Snapdragon 8s Gen 3-telefoner for at se, om den besparelse bliver videregivet til forbrugeren eller ej.