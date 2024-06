Google Udfordrer Apples Genmoji med AI Sticker App

Den nye Creative Assistant app fra Google kan debutere med den kommende Pixel 9 serie. Den bruger generativ AI til at skabe personlige klistermærker!

19 jun. 2024 kl. 10:09 Af Maria DEL:

AI er tidens store buzz word inden for teknologi, og den seneste trend blandt store virksomheder er at integrere AI i alle slags produkter. Google er nu ved at udvikle en ny app kaldet Creative Assistant, der udnytter generativ AI til at skabe personlige klistermærker.

Det er deres svar på Apple's Genmoji-funktion, der blev annonceret med iOS 18. Appen blev først opdaget af Android Authority's Mishaal Rahman, der fandt koden inde i den nyligt udgivne Android 15 Beta 3. Creative Assistant blev refereret i Google Markup-appen på den seneste beta.

Dette tyder på, at Google måske vil tilbyde en måde, hvorpå du kan tilføje AI-klistermærker direkte på skærmbilleder gennem en "remix" knap. Denne funktionalitet kan potentielt udvides til Google Fotos, da det allerede bruger Markup.

Mens detaljerne er sparsomme, ser det ud til, at Creative Assistant er en Pixel-specifik app baseret på koden - "com.google.android.apps.pixel.creativeassistant".

Mishaal antyder, at den nye app kunne debutere på den kommende Google Pixel 9-serie. Men det er endnu ikke klart, om denne funktion vil virke på ældre Pixel-enheder. Derimod forventes Apple's Genmoji at fungere på udvalgte eksisterende enheder som iPhone 15 Pro, -serie iPads og Macs.

Mens Pixel 9 forventes at have Google's næste generation Tensor G4-chip og en mere kraftfuld Gemini Nano, er vi ikke sikre på, om generative AI-klistermærker vil bruge on-device AI.