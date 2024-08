Gratis Apple Intelligence på iPhones i 3 år

Apple Intelligence, Apples egen AI lanceres i den kommende iPhone 16 serie. Mulige betalingsfunktioner introduceres sandsynligvis, men nye oplysninger tyder på at der går et stykke tid før det bliver aktuelt.

12 aug. 2024 kl. 14:17 Af Maria DEL:

Apple Intelligence er Apples egen kunstige intelligens, som vil blive introduceret i den kommende iPhone 16-serie. Tidligere blev det spekuleret, at iPhone 16 ville komme med Apple Intelligence, men senere fik vi at vide, at funktionen vil ankomme i en senere iOS 18.1-opdatering i oktober.

Desuden har en nylig rapport også fundet, at Apple Intelligence ikke vil være gratis. Nogle avancerede funktioner vil være bag betalingsmuren, men ikke med det samme. Det vil tage mindst 3 år for Apple Intelligence at blive premium og abonnementsbaseret. Der er rygter om, at Apple kan introducere betalte Apple Intelligence-funktioner, potentielt prissat til $20 om måneden, men det er usandsynligt, at virksomheden vil begynde at opkræve for disse funktioner foreløbig, med en mulig tidsramme på mindst tre år før nogen betalte tjenester implementeres.

Boombergs Mark Gurman har kommenteret på de seneste rygter om betalte Apple Intelligence-funktioner, og bekræfter, at mens Apple planlægger at introducere betalte funktioner i fremtiden, er tidsplanen længere end mange forventer, og det vil ikke ske umiddelbart.

Apple Intelligence er et skridt for at indhente i kapløbet om AI. Ifølge Gurman vil Apple sandsynligvis bygge videre på de nuværende Apple Intelligence-funktioner og introducere mere sofistikerede muligheder, som de så kan opkræve betaling for. Men han forudser, at det vil tage virksomheden mindst tre år at udvikle funktioner, der er værdige til en premium-pris, og selv den tidsplan kan være for optimistisk. Indtil videre kan iPhone 15 Pro og Pro Max-modeller understøtte betafasen for iOS 18.1, der tilbyder en håndfuld af Apple Intelligence-funktioner. Men for nylig er der blevet spekuleret i, at med den kommende iPhone 16-serie vil Apple designe den næste iPhone SE til at understøtte disse funktioner.

Der er dog fortsat ingen udsigt til, at vi i EU får adgang til Apple Intelligence funktionerne foreløbigt, betalt eller ej. Apple har meldt ud at Apple Intelligence ikke bliver rullet ud i EU grundet den noget mere restriktive lovgivning inden for EU, når det kommer til behandling af brugernes data.