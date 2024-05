Har Apple ramt ved siden af med AI?

Med store AI nyheder fra både Google og OpenAI lader det til at Apple falder mere og mere bagud i AI kapløbet.

15 may. 2024 kl. 06:10 Af Maria DEL:

Selvom Apples store techkonkurrenter har annonceret store fremskridt inden for AI denne måned, har iPhone-producenten i stedet fokuseret på at bringe tyndere iPads til forbrugerne. Analytikere siger dog, at Apple skal gøre en smule bedre.

OpenAI og Googles demonstrationer den 13. og 14. maj viste de to virksomheder skubbe AI-evnerne fremad. OpenAIs nye GPT-4o kan oversætte tale, identificere følelser over video og undervise studerende. Googles Gemini kan integreres med Gmail for at opsummere e-mails, oprette regneark baseret på information og formulere svar. Endda Facebook, WhatsApp og Instagram har integreret Metas AI i appens søgefelter.

Apple har indtil videre været ret stille om sine egne AI-ambitioner, og det bliver i stigende grad tydeligt. "Den store buzz omkring AI, og specifikt GenAI, har været så øredøvende, at Apples fravær er bemærkelsesværdigt," fortalte Dipanjan Chatterjee, vicepræsident og hovedanalytiker hos Forrester, til Business Insider.

Men selvom det er i Apples natur at fokusere mere på produkter, såsom deres annoncering af de nye iPads den 7. maj, er den tætte og hemmelighedsfulde kultur, de er kendt for, "ved at give efter" for krav om mere klarhed om deres AI-strategi, sagde Chatterjee.

Dette tilføjer pres på Apple for at lykkes med teknologien på næste måneds Worldwide Developers Conference, nu hvor Google og OpenAI har afsløret deres værktøjer. "Apple er langt bagud, når det kommer til AI," sagde Gene Munster, forvaltningspartner hos Deepwater Asset Management, til til Business Insider. Munster mener, at Apple bør betragte begivenhederne denne uge som en "wake up call". Han forudsiger, at Apples eneste mulighed for at indhente konkurrenterne er at indgå partnerskab med enten OpenAI eller Google.

Selvom der er rygter om, at Apple har haft samtaler med begge virksomheder om at bringe enten OpenAI eller Gemini til den næste iPhone, er der endnu ikke kommet officielle meddelelser om deres planer. Apples store annoncering sidste uge var en forbedret version af iPad, et produkt, der har eksisteret i 14 år.

Alligevel, hvis rygterne om OpenAI eller Gemini iPhone-integration er sande, vil denne uges "stærke meddelelser rent faktisk bode godt for Apple," sagde William Kerwin, analytiker hos Morningstar. Han fortsatte: "Stemmefunktionen i det nye GPT-4o-model ser ud til at være klar til Siri-integration, hvis det fungerer på den måde."