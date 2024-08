Her er de nye Google Pixel 9 telefoner

Her til aften har Google ved deres Made by Google event løftet sløret for deres kommende Pixel 9 serie af smartphones. Serien indeholder tre nye “normale” telefoner og vi kan i Danmark også se frem til at kunne købe den fjerde annoncerede telefon i form af den nye Pixel 9 Pro Fold.

13 aug. 2024 kl. 19:01 Af Kenneth Johansen

Selv om mange af detaljerne og de nye Google Pixel 9 telefoner var sluppet ud inden dagens event så var det naturligvis altid godt at få detaljerne direkte fra kilden.





Pixel 9 i tre trin

Den nye Pixel 9 serie kommer i tre udgaver så der er mulighed for at vælge baseret på dine behov og dit budget.

Fælles for alle de nye telefoner er en mindre design opdatering der går på tværs af alle de nye modeller. Formerne som vi kender fra Pixel 8 serien er blevet tilpasset en smule og er nu blevet en anelse skarpere i looket.

Google har beholdt den meget genkendelige kamera bar på bagsiden af telefonen. I stedet for at gå på tværs af hele telefonen er den dog nu blevet mere af en ø på bagsiden. Den er dog stadig symmetrisk så telefonen ikke vipper på bordet.

Både forside og bagside er designet i glas med et mat finish. På trods af at have glas på begge sider siger Google at de nye telefoner er dobbelt så holdbare som Pixel 8 serien.

Google har også præsenteret nye farver til Pixel 9 serien med fire muligheder, som dog varierer lidt alt efter hvilken telefon man vælger. Pixel 9 kan fås i sort eller hvis aka Obsidian eller Porcelain, mens der er mulighed for lidt mere farve med Wintergreen eller Peony (lyserød).

Pixel 9 Pro og Pixel 9 Pro XL er også tilgængelige i den sorte og hvide variant, men her er farvevarianterne Hazel og Rose Quartz.





Pixel 9 Hardware

Uanset hvilken af de nye telefoner du vælger så vil den være drevet af Googles Tensor G4 chip med et Titan M2-sikkerhedsmodul. Herfra vil den indre hardware dog variere alt efter hvilken telefon du vælger.

Den mindste telefon i den nye serie er Pixel 9. Her er Tensor G4 chippet suppleret af 12 GB RAM og du vil have mulighed for at vælge imellem internt lager på enten 128 GB eller 256 GB.

Med Pixel 9 får du en telefon der måler 152,8x72x8,5mm og lander med en vægt på 198 gram.

På fronten får du en 6,3” Actua OLED skærm med en opløsning på 1080x2424 med en refresh rate på 60-120Hz. Det hele er beskyttet af Corning Gorilla Glass Victus 2-coverglas.

Google angiver at skærmen har en peak brightness på 2700 nits og skulle være 35% mere lysstærk end tidligere modeller.





Kameraet har altid været en af styrkerne på Google Pixel telefonerne og med Pixel 9 får man på bagsiden en 50 MP hovedlinse sammen med et nyt 48 MP ultravidvinkel.

Fælles for bagsidekameraerne er at vi får en LDAF-sensor (Laser Detect Auto Focus) der sørger for at holde tingene i fokus og så er der en kombination af optisk og elektronisk billedstabilisering.

På fronten får vi et 10,5 MP frontkamera som kommer med autofokus, så man er godt udstyret til endnu bedre selfies og gruppebilleder.

Google lover batteritid til mere end 24 timer med den nye Pixel 9. Det er et 4700 mAh batteri med mulighed for lynopladning. Google angiver selv at man kan oplade 55% på kun 30 minutter.

Der er også mulighed for trådløs opladning med Qi standarden.

Pixel 9 kan findes i butikkerne fra den 22. august.





Pixel 9 Pro og Pro XL

Tager man et spring op i Pixel 9 serien kommer vi til Pixel 9 Pro og Pixel 9 Pro XL. For første gang tilbyder Google ny deres Flagship telefon i to størrelser.

Den eneste forskel imellem de to telefoner er dog skærmen og så udnytter Pixel Pro XL også den ekstra plads til et større batteri. Alt andet hardware er ellers ens på tværs af de to telefoner.

Pixel 9 Pro kommer med en 6,3” Super Actua LTPO OLED skærm med en opløsning på 10280x2856 og en refrersh rate fra 1-120 Hz. Her får vi en Peak Brightness på op til 3000 nits og det er naturligvis beskyttet af Corning Gorilla Glass Victus 2-coverglas.

Pixel 9 Pro XL kommer med en lidt større 6,8” Super Actua LTPO OLED skærm med en opløsning på 1344x2992 og igen en refresh rate på 1-120 Hz og Corning Gorilla Glass Victus 2-coverglas.

Også her er der en peak brightness på op til 3000 Nits.

Begge pro modeller kommer med 16 GB RAM og kan fås med 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB lagermuligheder.

Igen lover Googler over 24 timers batteri med Pro telefonerne. Pixel 9 Pro kommer med det samme 4700 mAh batteri som i den mindre Pixel 9 og kan oplades fra 0 til 55% på en halv time.

Pixel 9 Pro XL har plads til lidt mere batteri med et 5060 mAh batteri og her er der mulighed for at oplade fra 0 til 70% på en halv time.

Kamerakonfigurationen på Pixel 9 Pro og Pro XL er den samme og er det som Google kalder et Professionelt system med tre kameraer på bagsiden. Vi får et 50 MP vidvinkelkamera, et 48 MP ultravidvinkelkamera med Makrofokus og en 48 MP 5x telefotolinse med Superzoom op til 30x12 og optisk kvalitet ved 0,5x, 1x, 2x, 5x, 10x.

Med Pro telefonerne får man nu Multi-zone LDAF-sensor (Laser Detect Auto Focus) som sikrer endnu bedre autofokus og igen en kombination af optisk og mekanisk billedstabilisering.

Pixel 9 Pro XL kan findes i butikkerne fra den 22. august mens vi må vente til den 9. september før Pixel 9 Pro er på hylderne.





Pixel 9 Pro Fold

I Danmark blev vi snydt for den første Pixel Fold telefon men det ændrer sig nu med Pixel 9 Pro Fold som vil være tilgængelig i Danmark. Så kan vi satse på at Google har lært en masse af deres første foldbare telefon og vi nu kan nyde en forbedret version.

Pixel 9 Pro Fold er kun tilgængelig i den sort eller hvide version så her snydes vi for farve mulighederne som de andre telefoner i serien har.





Design stilen og materialerne er det samme som vi får på de øvrige Pixel 9 telefoner med glas på begge sider og et silkemat finish. Google lancerer Pixel 9 Pro Fold og kalder det pt den tyndeste foldbare telefon på markedet.

Den indre hardware er som på de andre Pixel 9 telefoner en Google Tensor G4 chip sammen med et Titan M2 sikkerhedsmodul. Her får vi dog 16 GB RAM og mulighed for enten 256 GB eller 512 GB internt lager.

Det eksterne cover display er en 6,3” Actua skærm med en opløsning på 1080x2424 og en refresh rate på 60-120 Hz. Også her er den beskyttet af Corning Gorilla Glass Victus 2-coverglas. Så altså det samme display, som vi ser på den almindelige Pixel 9.

Her stopper lighederne dog da den indre store skærm er en 8” Super Actua Flex skærm med en opløsning på 2076x2152 og en variabel refresh rate på 1-120 Hz. Her får vi en peak brightness på op til 2700 nits.

Batteriet i Pixel 9 Pro Fold er et 4650 mAh batteri med mulighed for lynopladning. Her har Google dog ikke sat tal på hvor meget man kan få ud af en halv time i opladeren.

Kamerakonfigurationen på Pixel 9 Pro Fold er lidt anderledes end på de øvrige Pixel 9 Pro telefoner.

Her får vi et setup med tre kameraer på bagsiden: 48 MP vidvinkel, 10,5 MP ultravidvinkel med Makrofokus og en10,8 MP 5x telefotolinse med Superzoom op til 20x og optisk kvalitet ved 0,5x, 1x, 5x

Med Pro Fold får vi også Multi-zone LDAF-sensor (Laser Detect Auto Focus) som sikrer endnu bedre autofokus og igen en kombination af optisk og mekanisk billedstabilisering.

Pixel 9 Pro Fold er klar i butikkerne fra den 4. september.





Fælles for alle de nye Pixel 9 telefoner er at Google lover op til 7 års softwareopdateringer til serien. Så man kan altså se frem til god support fremadrettet med både OS og sikkerhedsopdateringer.