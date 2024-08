HTC's mulige comeback?

Dygtige Zack Nelson aka JerryRigEverything tester HTC U24 Pro's holdbarhed. Telefonen klarer sig gennem de hårde tests og viser sig at være et robust comeback for HTC.

14 aug. 2024 kl. 09:35 Af Maria DEL:

I en æra, hvor holdbarhed er afgørende for telefoner, har HTC U24 Pro for nylig gennemgået de krævende tests fra den velkendte telefonentusiast Zack Nelson. Lanceret for to måneder siden, stod HTC U24 Pro, en mid-range Android-telefon, over for kritisk inspektion under Nelsons berygtede holdbarhedstest.

Nelson, kendt for sin YouTube-kanal JerryRigEverything, udsatte HTC U24 Pro for en række hårde tests, der afslørede dens styrker og svagheder. Mens telefonen formåede at modstå den berygtede bøjetest, vakte andre aspekter opsigt.

HTC, engang et førende navn inden for smartphone-industrien med ikoniske modeller som HTC Touch Pro og HTC One (M8), har stået over for en tilbagegang. Men HTC U24 Pro har til hensigt at genoplive mærkets ære ved at love forbedret holdbarhed og ydeevne.

Den første test omhandlede skærmens ridsemodstand. I modsætning til HTCs tidligere modeller, der brugte level 9 sapphire crystal, begynder U24 Pros Gorilla Glass-skærm at ridse ved niveau 6, med dybere spor ved niveau 7. Selvom dette er standard for de fleste moderne smartphones, markerer det et skifte fra HTCs tidligere brug af mere robuste materialer.

Telefonens byggekvalitet blev også sat under lup. Nelson testede enhedens strukturelle integritet ved at skrabe på den aluminiumsramme og plastikbagpanel. Mens rammen modstod skrabningen, viser plastik bagpaneler stor sårbarhed. I et øjebliks munterhed indgraverede Nelson en gravsten i panelet for at demonstrere dets formbarhed.





HTC U24 Pros største udfordring lå i bøjetesten. I denne test påførte Nelson pres for at vurdere telefonens evne til at modstå bøjning. U24 Pro kom ud af testen intakt, hvilket vidnede om dens strukturelle design. Nelson bemærkede, at tidligere HTC-modeller var berygtede svære at adskille, men U24 Pro synes mere tilgængelig for reparation.

Holdbarheden af HTC U24 Pro er særlig betydningsfuld, da den markerer et potentiale comeback for HTC på det konkurrenceprægede smartphone-marked. Lanceret på mid-range Android-markedet er HTC U24 Pro udstyret med Snapdragon 7 Gen 3. Den har en 6,8-tommers buet OLED-skærm med 1080 x 2436 (FHD+) opløsning og en 120Hz opdateringshastighed.

Telefonen har 12GB RAM og 256GB lagerplads, der kan udvides via et microSD-kort. På kamerafronten har HTC U24 Pro en triple-kamerasætning på bagsiden, herunder et 50MP primært kamera, et 8MP ultra-bredt kamera og et 50MP telefoto-kamera med 2x optisk zoom.

Batterikapaciteten er 4600mAh med understøttelse af 60W hurtigopladning. En bemærkelsesværdig funktion er tilstedeværelsen af en 3,5 mm hovedtelefonstik, en sjældenhed i moderne smartphones.