Hvorfor Apple afviste Meta's AI for iPhone

Apple afviste at integrere Meta's AI chatbot, Llama 3 LLM, i iPhone. Årsagen var bekymringer omkring Meta's privatlivsnormer.

25 jun. 2024 kl. 09:48 Af Maria DEL:

Meta Platforms henvendte sig til Apple for at integrere den social media gigants AI chatbot i iPhone for nogle måneder siden, men Appel afviste, hævder en rapport. De to teknologigiganter er for øjeblikket ikke i diskussion for et AI partnerskab, blev det rapporteret af Bloomberg News i mandags, med henvisning til kilder.

Hvorfor afviste Apple Meta AI?

Det potentielle partnerskab nåede aldrig en formel fase, da Apple ikke var interesseret i at integrere Meta's in-house Llama 3 LLM (Large Language Model) med iPhone eller andre enheder. En af hovedårsagerne til Apples afvisning er Facebooks moderselskabs privatlivsregler, som iPhone producenten mener ikke er strenge nok, ifølge Bloomberg News.

Imens, Apple, som afslørede sine "Apple Intelligence" funktioner i den seneste WWDC begivenhed, hvor det blev sagt at OpenAI's ChatGPT vil blive bragt ind på deres enheder. En aftale med Google-ejede Alphabet om deres Gemini AI chatbot er også under overvejelse.

Apple samarbejder allerede med Google i forhold til deres Safari web browser.