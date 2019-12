AUTHOR :

iPhone X drop testet (Video)

Det gør helt ondt i sjælen at se, når smartphones i 10.000 kroner klassen, bliver drop testet, men ikke desto mindre er det ret underholdende set med forbrugerbrillerne monteret.

Hvor spændingen stiger, når det handler om drop test og smartphones, er når smartphonen er designet med glas på for og bagsiden. Der er naturligvis tale om den nye Apple iPhone 10, som har fyldt meget i medierne den sidste tid, og når Apple tilmed fortæller glasset er næsten umulig at smadrer, så er det naturligvis lige til højrebenet at teste af.



I nedenstående video fra EverythingApplePro, handler det ikke kun om iPhone X, der udsættes for en drop test, men også iPhone 8, hvor begge gennemgår en række scenarier, hvor de fra forskellige højder slippes fri.



Som det fremgår, er iPhone X og iPhone 8 ret modstandsdygtige, når de tabes fra en højde, der passer med lommen i dine bukser. Først fra en højde, der svarer til hovedhøjde, tager glasset på iPhone 8 skade, men har klarer iPhone 10 frisag, hvilket er ret imponerende taget designet i betragtning.



Dog viser testen, at Face ID stoppede med at virke, så helt skadefri var iPhone X ikke. Inden du laver dine egne tests, så tjek lige reperationspriserne på den nye iPhone X smartphone. Apple har nemlig skruet priserne gevaldigt op på den nye iPhone X.