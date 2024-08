Indisk-fødte Kevan Parekh bliver Apples nye CFO i 2025

Kevan Parekh, nuværende VP for finansiel planlægning hos Apple, bliver CFO fra 1. januar 2025. Han erstatter Luca Maestri og vil rapportere direkte til CEO Tim Cook.

30 aug. 2024 kl. 09:48 Af Maria DEL:

Kevan Parekh, der i øjeblikket er vicepræsident for finansiel planlægning og analyse hos Apple, er angiveligt indstillet til at blive selskabets økonomidirektør (CFO) fra den 1. januar 2025.

Denne overgang følger en planlagt efterfølgelse, da den nuværende CFO, Luca Maestri, træder tilbage fra sin rolle. Parekh vil også deltage i Apples ledelsesteam og referere direkte til CEO Tim Cook.

Parekhs erfaring hos Apple og andre virksomheder Kevan Parekh har været en nøglefigur hos Apple siden 2013, hvor han har spillet en afgørende rolle inden for forskellige finansielle områder.

Før han kom til Apple, var han hos Thomson Reuters og General Motors, hvor han arbejdede i finans- og produktmarkedsføringsroller. Hans forskelligartede baggrund stiller ham godt til de ansvarsområder, han vil have i sin nye rolle.

I sine 11 år hos Apple har Kevan Parekh ledet adskillige vigtige områder inden for virksomheden. Hans ansvarsområder har omfattet overvågning af finansiel planlægning og analyse, generel og administrativ (G&A) finans, investorrelationer og markedsundersøgelser. Parekhs lederskab på disse områder har været afgørende for Apples løbende finansielle strategier.

Luca Maestri, der har været Apples CFO siden 2014, vil skifte til en anden rolle i virksomheden, hvor han skal tilse informationsteknologi og ejendomsfunktioner. Maestri har været vigtig i at bringe Apples finanser gennem betydelige ændringer, herunder virksomhedens skift mod at blive en førende tjenesteudbyder.

Kevan Parekh har en bachelorgrad i elektroteknik fra University of Michigan og en MBA fra University of Chicago. Hans uddannelsesbaggrund, kombineret med hans omfattende erfaring, udruster ham med de nødvendige færdigheder til at lede Apples finansielle operationer i sin kommende rolle.

Mens Kevan Parekh gør sig klar til at påtage sig rollen som CFO, er forventningerne høje til hans bidrag til Apples finansielle strategier. Med sin store erfaring hos Apple og hans brede finansielle baggrund forventes det, at Parekh vil fortsætte med at bygge på den grund, der er lagt af sin forgænger, Luca Maestri.