iOS 17.3: Mareridt for tyve

Et sandt mirakel for iPhone-brugere, og et mareridt for tyve. Det kunne meget vel være resultatet af en af de nye funktioner i den kommende iOS 17.3 opdatering.

19 jan. 2024 kl. 09:19 Af Maria DEL:

Beskyttelse af stjålne enheder - det er, hvad Apple kalder sin seneste iPhone-sikkerhedsfunktion. Denne funktion er sat til at blive rullet ud globalt med den kommende iOS 17.3-opdatering og ser ud til at være en gave fra himlen for iPhone-brugere og et mareridt for tyve. Den er nu tilgængelig i beta, hvis du ikke vil vente en uge mere, hvilket er hvornår det vil blive rullet ud til alle iOS 17.3-kompatible enheder.

Apples funktion til beskyttelse af stjålne enheder kommer som svar på en rapport fra Wall Street Journal, der pegede på en åbenlys fejl i Apples mest eftertragtede produkt - iPhone. Fejlen består i, at hvis nogen får fat på din adgangskode, kan de vælge at gøre ingenting eller ødelægge dit digitale liv fuldstændigt. Rapporten indeholdt beretninger om tyve, der ofte besøgte barer for at lokke intetanende iPhone-brugere til at give dem deres adgangskode, enten direkte eller indirekte.

De ville huske denne fire- eller sekscifrede Apple-kode og derefter stjæle brugerens iPhone. Når de først havde fået fat i telefonen, kunne de stort set gøre alt med den, da adgangskoden gav dem fuld adgang. Tyvene kunne så ændre indstillinger, slette data eller nulstille iPhone til fabriksindstillingerne, eller - i værste fald - få adgang til følsomme data som Apple ID, adgangskoder og bankoplysninger, der er gemt i telefonen.

De kunne også nemt fjerne Find My, hvilket ville gøre den stjålne iPhone umulig at spore. Apple tog sagen til efterretning og udviklede en løsning - beskyttelse af stjålne enheder - som de håber vil sætte strengere begrænsninger for at gøre din iPhone uigennemtrængelig for sådanne angreb. Når funktionen er aktiveret fra indstillinger, vil den fungere som et ekstra sikkerhedslag, der beder dig om at bruge Face ID eller Touch ID til at gøre ting som at slette iPhone helt eller få adgang til din iCloud-nøglering.

Hvis du planlægger at gøre noget mere omfattende, som at ændre dit Apple ID eller slukke for Find My, vil Apple bede dig om at vente en time eller deromkring efter godkendelse, og derefter vil det kræve, at du genautentificerer ved hjælp af Face ID eller Touch ID igen for at foretage disse ændringer. Apple bemærker, at der i områder som hjem og arbejde, som du besøger oftest, ikke bør være nogen forsinkelse. Beskyttelse af stjålne enheder vil blive rullet ud i næste uge som en del af iOS 17.3-opdateringen til understøttede Apple iPhones.

Historien om de intetanende iPhone-brugere, der falder i tyvenes fælder, er en påmindelse for os alle om vigtigheden af at beskytte vores digitale liv. Med den stigende afhængighed af digitale enheder og den værdifulde information, de indeholder, er det mere vigtigt end nogensinde at implementere sikkerhedsfunktioner, der kan hjælpe med at beskytte vores enheder mod tyveri og misbrug. Det er vigtigt at bemærke, at selvom denne nye funktion er et skridt i den rigtige retning, er det stadig vigtigt for brugerne at være opmærksomme på deres digitale sikkerhed. Dette inkluderer regelmæssig ændring af adgangskoder, ikke at dele adgangskoder med andre, og være opmærksom på mistænkelige aktiviteter på deres enheder.