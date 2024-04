iOS 17.5 Beta 2: Åbner for flere apps

Apple åbner endelig op for at iPhone-brugere kan downloade apps fra udvikleres hjemmesider, men kun i udvalgte lande. Find ud af hvordan det fungerer her.

18 apr. 2024 kl. 10:42

iPhone-brugere i nogle lande har nu muligheden for at downloade apps uden for App Store. Ja, det er rigtigt, Apple er endelig bukket under for pres fra EU-regulatorerne, åbner iOS for tredjepartswebsites og tillader brugerne at downloade apps derfra.

Den nye iOS 17.5 beta 2-version er det klareste tegn på kommende ændringer for iPhone-brugere, men kun hvis du bor i et af EU-landene. Apple har gjort det ret klart, at de ikke behøver at åbne adgangen til iOS for tredjepartsapps og udviklere i alle deres markeder.

Så iOS 17.5 beta 2-versionen vil se anderledes ud og køre anderledes i lande uden for EU. Evnen til at downloade apps fra websites på iPhones vil være interessant for udviklere som Epic Games, der har holdt sig væk fra App Store, fordi de ikke kan lide Apples kommission på apps, der er hostet på platformen.

Denne funktion kaldes Web Distribution, hvilket giver udviklere mulighed for at forbinde iPhone-brugere direkte gennem deres websites. Men Apple vil ikke give udviklerne en let rute til at forbinde iPhone-brugere med deres websites. Virksomheden har oprettet retningslinjer og vilkår, som udviklere, der tilmelder sig Web Distribution, skal følge. De skal betale en kerne teknologigebør på 0,50 euro (ca. 4,5 kr) for hver appinstallation, der overstiger en vis grænse inden for 12 måneder.

Apple har også oprettet en App Store Connect, der vil bestå af websites, som virksomheden anser for at være sikre til at tillade download af apps til iPhone-brugere. Apple har altid været begejstret for den kontrol, de har over iOS, macOS, watchOS og hele økosystemet.

EU's afgørelse har klart bragt dem ud af deres komfortzone, men virksomheden har fundet andre måder at bevare sin autoritet på. Dette vil sandsynligvis ikke falde i god jord hos udviklerne, og reguleringsmyndighederne vil holde et vågent øje med, hvordan disse ændringer udvikler sig i de kommende måneder.