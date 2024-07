iOS 18 kan mangle Apple Intelligence

Apples AI-opgradering, Apple Intelligence, kan blive forsinket til oktober. Trods forsinkelsen planlægger Apple stadig at gøre teknologien tilgængelig for udviklere i slutningen af juli.

29 jul. 2024 kl. 09:55 Af Maria DEL:

Apples længe ventede opgradering af kunstig intelligens, kaldet Apple Intelligence, kan risikere at gå glip af den planlagte lancering med den nye suite af iPhone 16s og dens operativsystem iOS 18 i september. I stedet vil Apple Intelligence sandsynligvis ankomme et par uger senere i oktober, som en del af en opfølgende softwareopdatering, ifølge en rapport fra Bloomberg den 28. juli, der citerer anonyme kilder tæt på sagen.

Trods forsinkelsen planlægger teknologigiganten stadig at gøre Apple Intelligence tilgængelig for softwareudviklere så tidligt som i ugen, der starter den 29. juli, med frigivelsen af iOS 18.1 og iPadOS 18.1 beta-versioner. Apple udgiver normalt ikke forhåndsvisninger af opfølgningsopdateringer, før den første version af den nye software er frigivet offentligt.

De anonyme kilder fortalte Bloomberg, at forsinkelsen af det nye operativsystem stammede fra bekymringer over stabiliteten af Apple Intelligence på tværs af iPhone og iPad. Forsinkelsen vil give udviklere mere mulighed for at rette eventuelle potentielle fejl på forhånd.

Den californien-baserede tech-virksomhed annoncerede lanceringen af Apple Intelligence i partnerskab med OpenAI den 10. juni. Apple Intelligence vil have en "problemfrit integreret" version af ChatGPT på tværs af sine nye operativsystemer. Apple Intelligence vil tilbyde iPhone, Macbook og iPad-brugere en række nye funktioner, herunder en forbedret version af Apples taleassistent Siri, evnen til at opsummere lange tekster og lyd samt generere detaljerede brugerdefinerede grafikker.

Bemærkelsesværdigt vil Apples taleassistent, Siri, videresende brugerspørgsmål til ChatGPT efter behov. Denne nye funktion er drevet af GPT-4o, OpenAI's seneste iteration af ChatGPT. Mens Apple hævder, at deres nye Intelligence-software er "designet til at beskytte [...] privatlivet i hvert trin," har Elon Musk truet med at forbyde alle Apple-enheder hos hans virksomheder, hvis Apple integrerer OpenAIs ChatGPT i deres iPhone, iPad og Mac-operativsystemer.

"Hvis Apple integrerer OpenAI på OS-niveauet, vil Apple-enheder blive forbudt hos mine virksomheder. Det er en uacceptabel sikkerhedsovertrædelse," sagde Musk i en post den 10. juni."

Bekymringer omkring brugernes datasikkerhed betyder også at vi sandsynligvis ikke ser Apple Intelligence rullet ud i EU som en del af første bølge.