iOS 18 med store opdateringer og AI

Ved WWDC 2024 præsenterede Apple iOS 18, en stor opdatering, der bringer nye tilpasningsmuligheder og introduktionen af Apple Intelligence.

Denne nye funktion kombinerer generative modeller med personlig kontekst for en smartere og mere relevant oplevelse på tværs af iPhone, iPad og Mac.

Nye Tilpasninger og Muligheder

iOS 18 giver iPhone-brugere mulighed for at tilpasse deres startskærm, låseskærm og kontrolcenter mere frit.

Startskærm: Apps og widgets kan arrangeres hvor som helst, inklusive over docken. Widgets kan have et mørkt eller tonet udseende og kan ændres i størrelse for en personlig følelse.

Redesign af Kontrolcenter: Nem adgang til daglige kontroller med tilpasningsmuligheder for medieafspilning, hjemmekontroller og forbindelser. Brugere kan tilføje kontroller fra tredjepartsapps, såsom at låse en bil op eller fange indhold til sociale medier.

Tilpasning af Låseskærm: Brugere kan nu skifte eller fjerne kontroller i bunden af låseskærmen og bruge Action-knappen på iPhone 15 Pro og Pro Max for hurtig adgang.

Forbedringer i Fotos-Appen

Fotos-appen er redesignet for nemmere browsing og genoplevelse af særlige øjeblikke.

Unified View: En forenklet gittervisning og nye samlinger hjælper brugerne med at browse efter temaer uden at organisere indhold i album. Karouselvisning: Fremhæver favoritpersoner, kæledyr, steder og mere med autoplaying indhold i hele appen. Appen er tilpasselig for at organisere og fastgøre samlinger.

Forbedret Messaging

iMessage har nu dynamiske texteffekter, der giver brugerne mulighed for at animere bogstaver, ord, sætninger eller emojis.

Personalization: Formateringsmuligheder inkluderer fed, understregning, kursiv og gennemstregning. Tapbacks understøtter nu enhver emoji eller sticker, og brugere kan planlægge beskeder.

RCS Support: Rigere medier og mere pålidelig gruppemessaging for ikke-Apple kontakter.

Messages via Satellite: Når cellulære og Wi-Fi-forbindelser er utilgængelige, muliggøres tekst, emoji og Tapbacks over iMessage og SMS med end-to-end kryptering.

Forbedringer i Mail

On-device kategorisering sorterer emails i Primær, Transaktioner, Opdateringer og Kampagner. En ny digest-visning samler relevante emails fra virksomheder til hurtig scanning.

Safari-opdateringer

Safari tilbyder nemmere informationsopdagelse med Highlights og en redesignede Reader-oplevelse. Maskinlæring fremhæver nøgleinformationer på websider, såsom resuméer, lokationer og musiknumre.

Passwords App

Den nye Passwords app, bygget på Keychain, giver nem adgang til adgangskoder, adgangsnøgler, Wi-Fi-adgangskoder og verificeringskoder. Den inkluderer advarsler for svage eller genbrugte adgangskoder og dem i kendte datalæk.

Privatlivsfunktioner

iOS 18 forbedrer brugerens kontrol over app-synlighed, deling af kontakter og tilbehørsforbindelser.

Låste og Skjulte Apps: Brugere kan låse eller skjule apps, holde notifikationer og indhold privat.

Selektiv Deling af Kontakter: Brugere kan vælge at dele specifikke kontakter med apps.

Tilbehørsprivatliv: Problemfri tredjepartstilbehørsforbindelser uden at afsløre alle enheder på et netværk.

Apple Intelligence

Apple Intelligence forbedrer skrivning og kommunikation på tværs af iOS 18, iPadOS 18 og macOS Sequoia.

Skriveværktøjer: Systemdækkende værktøjer til omskrivning, korrekturlæsning og opsummering af tekst i forskellige apps.

Image Playground: Skab legende billeder med Animation, Illustration eller Sketch stilarter.

Memories i Fotos: Generer historier med udvalgte fotos og videoer, fjern forstyrrende objekter.

Avanceret Siri: Mere naturlige, kontekstuelle interaktioner med tekst og stemme muligheder.

Private Cloud Compute: Balanserer on-device behandling og server-baserede modeller, sikrer privatliv.

ChatGPT Integration: Adgang til ChatGPT for ekspertise og forståelse af billeder/dokumenter.

Yderligere Funktioner i iOS 18

Apple Maps: Browse vandreture i nationalparker, lav tilpassede gå-ruter og gem favoritter offline.

Game Mode: Konsistente billedhastigheder og responsive tilbehør for en bedre spiloplevelse.

Apple Pay: Indløs belønninger, få adgang til afdrag og brug Tap to Cash for hurtige transaktioner.

SharePlay med Apple Music: Delt musikstyring for en mere engagerende lytteoplevelse.

AirPods Forbedringer: Personlige interaktioner med Siri, forbedret opkaldskvalitet og bedre lydlatens til spil.

Notes App: Øjeblikkelige løsninger for formler og ligninger, kollapsbare sektioner og fremhævning.

Journal App: Insights-visning, søgning og sortering af indlæg, mindful minutter sporing og en Journal widget.

Kalender: Integration med Reminders, opdateret månedlig visning og opgavestyring.

Health App: Redesignet Medical ID, bedre forståelse af graviditetsdata og nød-SOS live video.

Home App: Gæsteadgangskontrol, håndfri oplåsning med hjemmenøgler og indblik i energiforbrug.

Tilgængelighed: Øjensporing, Musik Haptics og Voicegenveje for forbedrede brugeroplevelser.