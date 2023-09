iPhone 15 - Nye materialer og USB C!

Apple afholdte i går deres seneste event, hvor de sammen med andet også præsenterede deres nye iPhone 15 familie. Der var nyt fra Apple, men reelt ikke noget banebrydende.

13 sep. 2023 kl. 09:45 Af Kenneth Johansen DEL:

USB C - ENDELIGT!

En af de største skift vi så med iPhone 15, fordelt over alle nye modeller, er at de nu kommer med USB C til opladning. Det kommer naturligvis, som svar på EU lovkrav og ikke nødvendigvis med Apples gode vilje.

Resultatet er dog, at Apple nu endeligt er på samme kabel, som stort set hele resten af tech verdenen. Det er kun det andet kabel skift, som er sket i hele iPhones historie, så det er alt andet lige et ret stort skridt.

Der er en smule forskel mellem iPhone 15 og iPhone 15 Pro på USB C standarden. Den normale iPhone 15 må nøjes med USB 2.0, mens iPhone 15 Pro kommer med USB 3.





Stadig ikke skyggen af reel Fast Charging

Lidt skuffende måske er, at Apple på trods af skiftet til USB C stadig ikke har opgraderet deres opladning. Så sammenlignet med hvad man kan få på Android, vil opladning på de nye iPhone 15 telefoner stadig være en langsom affære med maksimalt 20W.





iPhone 15 Pro og 15 Pro Max

På overfladen ser der ikke ud til, at der er sket super meget med de nye iPhone 15 Pro og Pro Max. Der er dog nye ting på både yder- og indersiden af telefonen.

Det første af naturligvis skiftet til USB C, som vi allerede har været forbi. Apple har dog også skiftet materialet på rammerne omkring kanten på telefonen. Det er titanium nu, hvilket betyder at telefonen også er 19 gram lettere end tidligere versioner, på trods af at have den samme størrelse. Samtidigt er kanterne blevet en anelse mere kurvede.

På siden er der også sket en opdatering, hvor mute knappen nu er blevet erstattet af den nye Action Button. Den sidder på det helt samme sted, som mute knappen gjorde, og som standard er den også indstillet til samme funktion.

Det nye er dog, at man selv via softwaren kan vælge, hvilken funktion den skal have. Det betyder, at man kan sætte den til at starte kamera, kalender eller hvad der ellers passer dig bedst.

Den interne hardware har også fået en opdatering med den nye A17 Pro, som er baseret på en 3nm process fra TSMC. Det er markedet første 3 nm chip, hvilket er en stor ting på det super konkurrenceprægede chipmarked. Apple har en aftale med TSMC om eneret på den nye 3nm process i omkring et år, før andre kan få del af den kage.

Med den nye A17 Pro chip i iPhone 15 Pro modellerne, lover Apple omkring 10% bedre ydelse på deres performance cores, en Neural Engine der er omkring dobbelt så hurtig som tidligere, og så er der også en nye seks kernet GPU chip med. Den nye GPU ship skulle være op til 20% hurtigere end tidligere modeller.

Meget vigtigt for mange er naturligvis også kamera setuppet på de nye iPhone 15 Pro og Pro Max og her er der også sket lidt.

Der er kommet en ny forbedret 48 MP primær sensor, som let og hurtigt skal skifte mellem 24, 28 og 35 mm brændvidde. Som standard tages der billeder i 24 MP, men der er mulighed for at udnytte de fulde 48 MP.

Den primære sensor for selskab af en ny forbedret ultra wide sensor og så en telefoto, som dog er lidt forskellig, alt efter om du vælger en Pro eller en Pro Max model. På den “lille” Pro får man 3x Zoom, mens der på Pro Max er en 5x tetraprism zoom lens.

På software siden er der også sket lidt. Specielt den nye Portrait mode blev fremhævet. Dels var den almindelige portrait mode forbedret, men den følger også med over i de almindelige billeder.

Kameraet registrerer automatisk når der er personer, og tilmed katte eller hunde, i billedet og gemmer så dybde informationen sammen med billedet. Det betyder, at man efterfølgende kan gå tilbage og ændre billedet, til samme stil som hvis det var taget i Portrait Mode. Fin tilføjelse!

Skærmstørrrelserne er stadig en 6,1” og en 6,7” version og de kommer farverne Naturlig Titanium, Blå, Hvid og sort. Priserne starter fra 9799 kroner for en iPhone 15 Pro og 11799 for en Pro Max. Så den forventede store prisstigning udeblev altså.





iPhone 15 og 15 Plus

For de “mindre” modeller i den nye iPhone 15 familie med iPhone 15 og 15 Plus er der naturligvis også sket lidt.

Her følger der også USB C med, men som sagt kun det langsomme USB 2.0.

På det ydre design er der ikke sket det store, siden sidste version. Kanterne er blevet mere afrundede, som vi også så på Pro modellerne, men her er ingen opgradering til titanium.

I stedet for er glasset på bagsiden opgraderet med nyt glas, som består af en fast indfarvet glasdel med et mat finish.

Den nye Action Button finder heller ikke vej over på standard modellerne, som i stedet for beholder den normale mute knap, som vi kender.

Det som iPhone 15 og 15 Plus dog får på fronten er den Dynamic Island, som var en del af sidste års topmodeller. Så nu kan man få live notifikationer her.

På den interne hardware er der også en opgradering til sidste års A16 Bionic chip med de forbedringer der følger med der.

Kameraet på iPhone 15 og iPhone 15 Plus er blevet opgraderet med en 48 MP primær sensor, så her har kvaliteten også fået et bump op.

Den samme nye mulighed for automatiske portrætbilleder følger naturligvis også med over i iPhone 15 og 15 Plus modellerne.

De nye iPhone 15 og 15 Plus modeller fås i farverne Sort, blå, grøn, gul og lyserød. Priserne starter ved 7799 kroner for en iPhone 15 og 8799 kroner for en iPhone 15 Plus.





Alle de nye iPhone modeller i både den almindelige og Pro serierne kan forudbestilles fra den 15. september og lander på hylderne den 22. september.