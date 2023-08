iPhone 15 præsentation lige om hjørnet

Apple er formodentligt ved at lægge sidste hånd på tingene frem imod præsentationen af deres kommende iPhone 15. Traditionen tro er der masser af rygter og spekulationer frem imod præsentationen og vi har samlet op på nogen af dem.

8 aug. 2023 kl. 10:58 Af Kenneth Johansen

Præsentation i september

Der er i skrivende stund ikke meldt en dato ud for Apples næste produktpræsentation. Alle rygter peger dog på, at vi kan sætte et forsigtigt kryds i kalenderen i ugen omkring den 13 september. Det underbygges blandet andet af at medarbejdere i telebranchen i USA har fået at vide, at fridage den 13. september ikke er muligt grundet “en stor smartphone annoncering”

Apple er de første med en 3 nm smartphone chip

Selv om det ikke er officielt bekræftet, så er det så godt som sikkert at den nye iPhone 15 Pro kommer til at være bygget over en 3 nm SOC fra TSMC. Det betyder, at den kommende A17 chip i iPhone 15 Pro vil være den første smartphone på markedet, designet over en 3 nm process.

Apple har en eksklusiv aftale med TSMC omkring netop den nye 3 nm chip. Ifølge en artikel fra The Information har TSMC og Apple en aftale, der betyder, at Apple vil have eneret til den nye chip i omkring et års tid.

I forbindelse med en ny chip arkitektur vil der altid være en periode, hvor produktionseffektiviteten ikke er specielt god. Aftalen mellem Apple og TSMC er efter sigende lavet, så TSMC selv dækker tabet ved defekte chips. Aftalen med er dog lukrativ nok til at det kan betale sig.

Det betyder blandt andet, at TSMC kan fokusere på en enkelt kunde, mens de får den nye proces på plads. Apple slipper omvendt for at skulle kæmpe med at få styr på detaljerne med at få gang i 3nm processen og sparer dermed penge og tid.

Den største fordel for Apple er dog, at de med den eksklusive aftale med TSMC kan holde sig godt foran konkurrenterne.

Super tynde rammer

CAD tegninger af iPhone 15 er sluppet ud og havnet hos 9to5Mac.com, og er siden blevet bekræftet af flere kilder. De nye tegninger viser, at vi på de nye modeller kan se frem til meget tynde rammer omkring skærmen.

De nye tyndere rammer er gjort mulige ved brug af LIPO (low-injection pressure over-molding), som Apple også brugte på Apple Watch Series 7, for at reducere rammerne der.

Endelig USB C

Med iPhone 15 kan vi også endeligt glæde os over, at vi kan skifte fra Lightning stik til USB C. Det er sikkert ikke med Apples gode vilje, men afgørelser i EU har betydet at skiftet kommer.

Det er kun anden gang at Apple skifter kabel på deres iPhones. Første skift var tilbage i 2012 med iPhone 5, hvor skiftet var fra det gamle 30 pins stik til Lightning.

Apple har allerede implementeret USB C på flere af deres andre enheder, som iPads, MacBooks eller Apple TV fjernbetjeninger, så det var også på tide at det kom med på iPhone.

Det vil gøre det noget lettere for de fleste brugere at oplade deres telefoner, da resten af verdens enheder efterhånden alle sammen er på USB C.

Masser af lagerplads

Ifølge kilder i forsyningskæden, så kan vi se frem til større lager på den kommende iPhone 15 Pro. Den nuværende iPhone 14 starter ved 128 GB lager og topper ved 1 TB. Det kan vi ifølge kilderne se frem til at fordoble med den nye serie.

Farvel til Mute knappen

Lækkede billeder af blandt andet cases til iPhone 15 ser ud til at bekræfte rygter om, at iPhone 14 bliver den sidste iPhone med en Mute Knap, som ellers har været en fast del af iPhone designet.

I stedet for ser det ud til at Mute knappen bliver erstattet af en programmerbar knap, lidt i stil med den “Action” knap, som man kender fra Apple Watch.





Pro bliver meget dyrere

Analytikere forventer, at Pro versionerne af iPhone 15 kan se frem til en ikke ubetydelig prisstigning.

En del af det er uden tvivl grundet den nye A17 chip sammen med andre nye features og stor efterspørgsel. Visse analytikere forventer en prisstigning på omkring 200 dollars, eller omkring 1400 kroner for iPhone 15 Pro Max.